Pitbull dehşetinde flaş gelişme! Köpek barınağa, sahibi cezaevine

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün dehşete düşüren bir olay yaşandı. Pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin 1 buçuk yaşındaki oğulları Efe Öztürk ve kızları Doğa Öztürk, karşı dairelerindeki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Köpek önce Efe Öztürk'ün yüzüne, ardından Doğa Öztürk'ün göğsüne saldırarak yaraladı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Güvenlik ekiplerince yakalanan pitbull cinsi köpeğin sahibi T.Ö.E., gözaltına alındı. Batı Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.