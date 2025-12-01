Menü Kapat
14°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Çocuklarına pitbull saldıran babanın sözleri yürek burktu: "Oğlumun yüzüne bakamıyorum"

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde çocuklarına pitbull saldıran baba Adem Öztürk, yaşananlara isyan etti. Pitbullun sahibinin en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen baba Öztük, "Çünkü bu kız psikolojik olarak sıkıntılı. Bu kız hakkında 12 tane şikayet var ve hiçbir şey yapılmamış" dedi. Oğlunun yüzüne bakamadığını belirten Öztürk, "Bunlar dışarıda gezerse ben oğlumun yüzüne hayatım boyunca bakamayacağım" ifadelerini kullandı.

Çocuklarına pitbull saldıran babanın sözleri yürek burktu:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
14:10
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
14:55

’nın ilçesinde evlerine dönen Öztürk ailesinin 1 buçuk yaşındaki oğulları Efe Öztürk (1 buçuk) ve kızları Doğa Öztürk’e (5), pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek önce Efe Öztürk’ün yüzüne, ardından da Doğa Öztürk’ün göğsüne saldırdı.

Kanlar içinde kalan çocuklar, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken baba Adem Öztürk, İhlas Haber Ajansı'na yaptığım açıklamada yaşananlara isyan etti.

Çocuklarına pitbull saldıran babanın sözleri yürek burktu: "Oğlumun yüzüne bakamıyorum"

"OĞLUMUN YÜZÜNE HAYATIM BOYUNCA BAKAMAYACAĞIM"

Pitbull cinsi köpek ve sahibi hakkında birçok şikayet yapıldığını ama üzerine düşülmediğini aktaran baba Adem Öztürk, "Kadının en ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü bu kız psikolojik olarak sıkıntılı. Bu kız hakkında 12 tane şikayet var ve hiçbir şey yapılmamış. Bu olaydan sonra bizim canımız yandı, başkalarının canı yansın istemiyorum. Bu yüzden dolayı bunun en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Ben akşam geldim kızımla. Kızımı eve sokamadım. Apartmanın girişinde kaldı. ‘Bir daha köpek çıkar mı karşımıza’ diye soru soruyor. Bunları cevaplayamıyorum. Hastaneye gidiyorum. Oğlumun yüzü parçalanmış. Oğlumun yüzüne bakamıyorum. Bunlar dışarıda gezerse ben oğlumun yüzüne hayatım boyunca bakamayacağım. O yüzden bunların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Bana yardım etsinler. Çocuklarım zaten psikolojik olarak da sıkıntı yaşadılar. Şu an hastaneye gidemiyorum. Çünkü kızımın yanında durmam lazım" ifadelerini kullandı.

Çocuklarına pitbull saldıran babanın sözleri yürek burktu: "Oğlumun yüzüne bakamıyorum"

"KÖPEĞİ TUTAMIYOR, KÖPEK KIZI SÜRÜKLÜYOR"

Yaşanılan olaydan ötürü çok üzgün olduğunu ve başka ailelerin canının yanmaması için gerekli kişilerden gerekli adımları beklediklerini söyleyen baba Öztürk, "Eşim perişan halde. O da hastanede. Efe'nin yanında. Efe’nin de tedavisi 3-4 gün sürecekmiş. Kızım hala olayın etkisinde. Gece boyunca da sayıkladı. Sabah kalktı. Ağlamaya başladı. İçine kapanık bir kız ve bu olayı unutması çok zor olacak. Savcılarımıza ve hakimlerimize sesleniyorum. Bunu cezasız bırakmamalarını istiyorum. Kız çok zayıf ama köpek çok büyük. Kız, köpeği tutamıyor, köpek kızı sürüklüyor. Sürekli üstümüze zıplıyordu. Bir iki kere üstümüze atladı. Allah'tan değdiremedi pençelerini. Daha önce başka kişilere de saldırdı. Birkaç kişiyi düşürmüş. Hatta onların da şikayetleri var hala. Onları düşürmüş, düşen kişilerin beli ağrımış. Onlara küfür etmiş, köpeğin tasmasını salıp onları ısırtmakla tehdit etmiş. Bu da kayıtlı olarak jandarmaya bildirilmiş. Bunları da ben birkaç yıl önce yeni öğrendim. Çoğunu da biliyorduk zaten. İlla birinin canının yanması mı gerekiyor? Bu kız psikolojik sorunlu, bunların ailesi de psikolojik sorunlu. Bunlar, başka bir yere de gitseler, buradan taşınsalar da aynı sorunları her yerde yaşayacağına eminim. O yüzden bunların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Çocuklarına pitbull saldıran babanın sözleri yürek burktu: "Oğlumun yüzüne bakamıyorum"

KÖPEK BARINAĞA, SAHİBİ KARAKOLA

Öte yandan olayın ardından köpeğini kaçırdığı iddia edilen Tuğçe Ö.E. jandarma tarafından yakalandı. Pitbull cinsi köpeğe ise belediye ekipleri tarafından el konuldu ve hayvan barınağa götürüldü.

