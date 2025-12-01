Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece kabusunuz olurum

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucusu Nihat Doğan, para karşılığında kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği bir kuryeye canlı yayında tehditler savurdu. Doğan "Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?" dedi.

Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece kabusunuz olurum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 14:13

programının sunucusu , para karşılığı kendisini eden kuryeye canlı yayında cevap verdi. Olayı detaylarıyla anlatan Doğan, kendisine gönderildiğini iddia ettiği mesajlar nedeniyle durumu kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.

NİHAT DOĞAN CANLI YAYINDA KENDİSİNİ TEHDİT EDENLERE SESLENDİ

Kendisini kurye aracılığıyla tehdit ettiklerini belirten Nihat Doğan," 'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece kabusunuz olurum

NİHAT DOĞAN'IN CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Eski Nihat olsa çok farklı şeyler olacağını belirten Nihat Doğan artık çok merhametli biri olduğunu da belirtti. Doğan'ın canlı yayındaki çıkışı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece kabusunuz olurum
Sıkça Sorulan Sorular

Nihat Doğan kaç yaşında?
13 Şubat 1976 doğumlu Nihat Doğan, Türk halk müziği şarkıcısıdır. 1994'te yayımlanan Kırdın Kalbimi ile profesyonel müzik kariyerine başladı. 2011'deki Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına katıldı.
