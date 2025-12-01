Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece kabusunuz olurum

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Nihat Doğan, para karşılığı kendisini tehdit eden kuryeye canlı yayında cevap verdi. Olayı detaylarıyla anlatan Doğan, kendisine gönderildiğini iddia ettiği mesajlar nedeniyle durumu kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.

NİHAT DOĞAN CANLI YAYINDA KENDİSİNİ TEHDİT EDENLERE SESLENDİ

Kendisini kurye aracılığıyla tehdit ettiklerini belirten Nihat Doğan," Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

NİHAT DOĞAN'IN CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Eski Nihat olsa çok farklı şeyler olacağını belirten Nihat Doğan artık çok merhametli biri olduğunu da belirtti. Doğan'ın canlı yayındaki çıkışı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.