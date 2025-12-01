Kendi kullandığı tırın altında ezildi! TEM'de feci kaza

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. 23 yaşındaki Yahya Aydın, hakimiyetindeki konteyner yüklü tır, kontrolden çıkarak demir bariyere ve beton duvara çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Aydın, tırın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü aracın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücü Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.