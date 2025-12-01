Uludağ'da kar var mı 1 Aralık? Bursa Uludağ kar kalınlığı

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da kar kalınlığı artmaya devam ediyor. Bu sene de binlerce kişinin gideceği Uludağ'da keyifli günlerin yaşanmasına kısa süre kaldı.

ULUDAĞ'DA KAR VAR MI 1 ARALIK?

Uludağ'ın zirvesi, dün geceden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Her yıl binlerce kişi ağırlayan Uludağ'da kar kalınlığı 10 cm'ye gelirken günden günde ziyaretçi sayısı artıyor.

ULUDAĞ KAR KALINLIĞI KAÇ CM?

Otel çalışanları ve ziyaretçiler "Çok güzel bir atmosfer oluştu. Uzun zamandır bekleniyordu ancak bugüne nasipmiş. Bence herkesin Uludağ'a gelip görmesi gerekiyor. Umarım güzel bir sezon geçiririz" ifadeleri ile son durumu değerlendirdi. Son verilere göre Uludağ'da kar kalınlığı 10 cm'ye geldi. Devam eden yağışlarla beraber kar kalınlığının artması bekleniyor.