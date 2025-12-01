Menü Kapat
Türk Hava Yolları ve Samsung güçlerini birleştirdi: Kayıp bagaj devri sona eriyor

Samsung Electronics ile Türk Hava Yolları önemli bir iş birliğine imza attı. İki dev şirket, 1 Aralık itibarıyla hayata geçirilen "Akıllı Etiketli Bagaj Hizmeti" sayesinde yolcuların kayıp veya geciken bavullarını anlık olarak takip etmesini sağlayacak.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.12.2025
13:56
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
13:56

Güney Koreli devi ile Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı yeni bir ortaklığı duyurdu. Yolcuların en büyük kabuslarından biri olan bagaj kaybolma sorununa çözüm getirmeyi hedefleyen iş birliği, Samsung'un SmartThings Find teknolojisini merkeze alıyor.

SMARTTHİNGS FİND İLE BAVULLAR ANLIK TAKİBE ALINIYOR

Geliştirilen sistem, kayıtlı Samsung Galaxy cihazlarını bulmak için Bluetooth Düşük Enerji (BLE) ve ultra geniş bant (UWB) teknolojilerinden yararlanıyor.

Türk Hava Yolları ve Samsung güçlerini birleştirdi: Kayıp bagaj devri sona eriyor

Dünya genelinde 700 milyondan fazla Galaxy cihazından oluşan devasa bir ağ tarafından desteklenen hizmet, kullanıcıların akıllı telefonlarını, tabletlerini ve Galaxy SmartTag takılı eşyalarını nerede olurlarsa olsunlar tespit etmesine olanak tanıyor.

Yeni dönemde Türk Hava Yolları yolcuları, bagajlarına yerleştirdikleri Galaxy SmartTag sayesinde eşyalarının konumunu anbean izleyebilecek. Kayıp bagaj raporu oluşturulurken konum verilerini içeren bir bağlantı, havayolu şirketiyle paylaşılabilecek. Böylece yetkililer, bavulları çok daha hızlı bir şekilde tespit edip sahibine ulaştırabilecek.

Türk Hava Yolları ve Samsung güçlerini birleştirdi: Kayıp bagaj devri sona eriyor

FOTOĞRAFLI TAKİP VE GÖRSEL TANIMLAMA KOLAYLIĞI

Sistem yalnızca konum takibiyle sınırlı kalmıyor. Görsel tanımlama özelliklerine de sahip. Yolcular, SmartThings Find uygulamasında yer alan "Cihaz Görüntüsünü Değiştir" özelliğini kullanarak bavullarının gerçek fotoğrafını sisteme yükleyebilecek. Bagajın yanlışlıkla başkası tarafından alınması veya karışması durumunda tanımlamayı büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve SmartThings Başkanı Jaeyeon Jung, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müşterilerin nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmalarını istediklerini belirtti. Jung, Türk Hava Yolları ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını ve daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

ETİKETLER
#Teknoloji
#samsung
#Türk Hava Yolları
#Yolculuk
#Smartthings
#Smartthings Find
#Bagaj Takibi
#Teknoloji
