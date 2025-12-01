Türk Hava Yolları ve Samsung güçlerini birleştirdi: Kayıp bagaj devri sona eriyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları yeni bir ortaklığı duyurdu. Yolcuların en büyük kabuslarından biri olan bagaj kaybolma sorununa çözüm getirmeyi hedefleyen iş birliği, Samsung'un SmartThings Find teknolojisini merkeze alıyor.

SMARTTHİNGS FİND İLE BAVULLAR ANLIK TAKİBE ALINIYOR

Geliştirilen sistem, kayıtlı Samsung Galaxy cihazlarını bulmak için Bluetooth Düşük Enerji (BLE) ve ultra geniş bant (UWB) teknolojilerinden yararlanıyor.

Dünya genelinde 700 milyondan fazla Galaxy cihazından oluşan devasa bir ağ tarafından desteklenen hizmet, kullanıcıların akıllı telefonlarını, tabletlerini ve Galaxy SmartTag takılı eşyalarını nerede olurlarsa olsunlar tespit etmesine olanak tanıyor.

Yeni dönemde Türk Hava Yolları yolcuları, bagajlarına yerleştirdikleri Galaxy SmartTag sayesinde eşyalarının konumunu anbean izleyebilecek. Kayıp bagaj raporu oluşturulurken konum verilerini içeren bir bağlantı, havayolu şirketiyle paylaşılabilecek. Böylece yetkililer, bavulları çok daha hızlı bir şekilde tespit edip sahibine ulaştırabilecek.

FOTOĞRAFLI TAKİP VE GÖRSEL TANIMLAMA KOLAYLIĞI

Sistem yalnızca konum takibiyle sınırlı kalmıyor. Görsel tanımlama özelliklerine de sahip. Yolcular, SmartThings Find uygulamasında yer alan "Cihaz Görüntüsünü Değiştir" özelliğini kullanarak bavullarının gerçek fotoğrafını sisteme yükleyebilecek. Bagajın yanlışlıkla başkası tarafından alınması veya karışması durumunda tanımlamayı büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve SmartThings Başkanı Jaeyeon Jung, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müşterilerin nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmalarını istediklerini belirtti. Jung, Türk Hava Yolları ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını ve daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedeflediklerini ifade etti.