GS maçı nerede yayınlanacak? GS FB derbisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe maçı için bekleyiş devam ederken GS maçı nerede yayınlanacak belli oldu. Süper Lig'in en heyecanlı maçı olan GS FB derbisinin hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.

GS maçı nerede yayınlanacak? GS FB derbisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 13:12

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de bu akşam GS ile FB 404. kez karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın bu akşam yayınlanacağı kanal duyuruldu.

GS MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), ise 3 kez galip geldi. Heyecanla beklenen müsabaka bu akşam 20.00'de başlarken 1 ekranlarında yayınlanacak. Müsabaka bugün beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

GS maçı nerede yayınlanacak? GS FB derbisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

GS FB DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig ekibi Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. 404. kez mücadele edecek olan iki takımın karşılaşması bu akşam beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Nefes kesen maç için bekleyiş sürerken binlerce taraftar beIN Sports 1 ekranlarında maçı takip edebilecek.

#Futbol
#süper lig
#beın sports
#derbi
#Fenerbahçe
#Gs Plus
#Aktüel
