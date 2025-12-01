Kasım ayında İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 38,28 oldu

İstanbul’un Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,19 olarak gerçekleşti. 2024 Kasım ayına göre 2025 Kasım ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Ekim ayında yüzde 1,51 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Kasım ayında yüzde 2,14 oranında arttı. 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 23,12, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 28,24 oldu.



Kasım 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,88, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,32, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,32, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,29 ve madenler grubunda yüzde 1,03 artış gözlenirken; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlendi.

Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Kasım ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 50,28, mensucatta yüzde 39,28, gıda maddelerinde yüzde 29,10, işlenmemiş maddelerde yüzde 24,42, yakacak ve enerjide yüzde 21,70, madenlerde yüzde 17,87, kimyevi maddelerde yüzde 17,84 artış gerçekleşti.



HANGİ GRUPTA NE KADAR ARTTI?

Kasım ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,59, konut harcamaları grubunda yüzde 2,30, sağlık harcamaları grubunda yüzde 1,69, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,68, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,66, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,41, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,37, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,28, eğitim harcamaları grubunda 0,02 artış, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -1,55, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde – 0,03 azalış izlendi. Haberleşme harcamaları grubunda ise fiyat değişimi izlendi.

İstanbul’da 2025 Kasım ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda bir önceki ayda yaşanan fiyat değişimlerinin cari aya yansıması, konut, ev eşyası ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisinin devam etmesi ile giyim ve ayakkabı harcamaları ile ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.



2025 Kasım ayında en yüksek grup artışı alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda (yüzde 2,59), en yüksek grup azalışı ise giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda (-1,55) izlendi.