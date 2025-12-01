Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Kasım ayında İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 38,28 oldu

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Kasım ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 1,19 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38,28 arttı. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kasım ayında İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 38,28 oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 13:02

’un Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,19 olarak gerçekleşti. 2024 Kasım ayına göre 2025 Kasım ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 38,28 oldu

TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ
Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Ekim ayında yüzde 1,51 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Kasım ayında yüzde 2,14 oranında arttı. 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 23,12, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 28,24 oldu.

Kasım 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,88, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,32, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,32, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,29 ve madenler grubunda yüzde 1,03 artış gözlenirken; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlendi.

Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Kasım ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 50,28, mensucatta yüzde 39,28, gıda maddelerinde yüzde 29,10, işlenmemiş maddelerde yüzde 24,42, yakacak ve enerjide yüzde 21,70, madenlerde yüzde 17,87, kimyevi maddelerde yüzde 17,84 artış gerçekleşti.

Kasım ayında İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 38,28 oldu


HANGİ GRUPTA NE KADAR ARTTI?

Kasım ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,59, konut harcamaları grubunda yüzde 2,30, sağlık harcamaları grubunda yüzde 1,69, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,68, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,66, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,41, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,37, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,28, eğitim harcamaları grubunda 0,02 artış, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -1,55, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde – 0,03 azalış izlendi. Haberleşme harcamaları grubunda ise fiyat değişimi izlendi.

İstanbul’da 2025 Kasım ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda bir önceki ayda yaşanan fiyat değişimlerinin cari aya yansıması, konut, ev eşyası ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisinin devam etmesi ile giyim ve ayakkabı harcamaları ile ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Kasım ayında en yüksek grup artışı alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda (yüzde 2,59), en yüksek grup azalışı ise giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda (-1,55) izlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kasım enflasyon beklentisi! 2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
Dev bankadan çarpıcı Türkiye raporu! Faiz ve enflasyon tahmini değişti
ETİKETLER
#istanbul
#enflasyon
#fiyat artışı
#ito
#Tüketici Fiyat İndeksi
#Toptan Eşya Fiyatları İndeksi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.