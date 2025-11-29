Dev bankadan çarpıcı Türkiye raporu! Faiz ve enflasyon tahmini değişti

ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir değerlendirme yayımladı. Raporda, hem arz hem de talep göstergelerinin Türkiye ekonomisinde büyümede bir yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi. Banka, Türkiye ekonomisine yönelik üçüncü çeyrek büyüme tahminini yıllık yüzde 3,8 olarak açıkladı.

FAİZ VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

ING, kasım ayı TÜFE tahmini aylık yüzde 1,3 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise enflasyonun yüzde 31,6 seviyesinde oluşacağı öngörüldü.

Banka, kasım ayı enflasyonunun tahminlerin altında kalması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 100 baz puandan fazla faiz indirimi beklentilerinin güçlenebileceği değerlendirmesini yaptı.

KASIM RAKAMLARI 3 ARALIK'TA PAYLAŞILACAK

Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak.