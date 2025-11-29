Menü Kapat
Ekonomi
ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir değerlendirme yaptı. Raporda Türkiye'ye ilişkin yeni raporunda enflasyon beklentileri güncellendi. Aynı zamanda kasım enflasyonunun beklentilerin altında kalması halinde Merkez Bankası’na yönelik daha güçlü faiz indirim beklentilerinin oluşabileceği aktarıldı.

Dev bankadan çarpıcı Türkiye raporu! Faiz ve enflasyon tahmini değişti
ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir değerlendirme yayımladı. Raporda, hem arz hem de talep göstergelerinin Türkiye ekonomisinde büyümede bir yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi. Banka, Türkiye ekonomisine yönelik üçüncü çeyrek tahminini yıllık yüzde 3,8 olarak açıkladı.

Dev bankadan çarpıcı Türkiye raporu! Faiz ve enflasyon tahmini değişti

FAİZ VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

ING, kasım ayı TÜFE tahmini aylık yüzde 1,3 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise enflasyonun yüzde 31,6 seviyesinde oluşacağı öngörüldü.

Dev bankadan çarpıcı Türkiye raporu! Faiz ve enflasyon tahmini değişti

Banka, kasım ayı enflasyonunun tahminlerin altında kalması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 100 baz puandan fazla indirimi beklentilerinin güçlenebileceği değerlendirmesini yaptı.

Dev bankadan çarpıcı Türkiye raporu! Faiz ve enflasyon tahmini değişti

KASIM RAKAMLARI 3 ARALIK'TA PAYLAŞILACAK

Kasım ayına ilişkin verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak.

