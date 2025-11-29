Menü Kapat
Asgari ücret zammı için kritik değişiklik! Zam pazarlığında formül yeniden belirlendi

Asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Sene sonu yaklaşıp enflasyon oranları belli olmaya başladıkça, Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak zam kararıyla ilgili öngörüler de netleşmeye başladı. Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işveren temsilcileriyle yapacağı görüşmeler doğrultusunda yeni tutarı netleştirecek. Süreçte, ücret pazarlığında ele alınacak aralık da belli oldu. 
 

asgari ücret zammı

Milyonlarca asgari ücretli çalışan için 2025 boyunca uygulanacak yeni ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı için geri sayım sürüyor.
 

pasifleştirme formülü

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, komisyon görüşmelerinin önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor. Masadaki rakamların ise 25–28 bin TL bandında şekillenmesi öngörülüyor. İşçi tarafının komisyon yapısının yenilenmesi yönündeki talebine karşılık hükümetin mevzuatta değişiklik yapmadan bir “pasifleştirme formülü” geliştirdiği belirtiliyor.
 

Zam pazarlığı

Bu yönteme göre Hazine, Maliye, Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları ile TÜİK temsilcileri sürece müdahil olmayacak; yalnızca teknik bilgi sağlayacak. Zam pazarlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin karşılıklı müzakeresine bırakılacak. Yeni modelin ilk toplantıda gündeme getirileceği ifade ediliyor.
 

ÖĞRENCİLERE AYLIK 15 BİN 42 TL GELİR

 ÖĞRENCİLERE AYLIK 15 BİN 42 TL GELİR 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu İŞKUR Gençlik Programı’nda yeni bir aşamaya geçiliyor. Programın ilk fazında 100 bin öğrenci yararlanmıştı; bu sayının yıl sonunda 250 bine ulaşması bekleniyor. Şu ana kadar 500 bini aşkın genç başvuruda bulundu. 2028 itibarıyla toplamda yaklaşık 2 milyon gencin programdan faydalanması hedefleniyor. Üniversitelerde hem eğitim görüp hem çalışacak öğrencilerin aylık 15 bin 42 TL gelir elde edeceği belirtiliyor.
 

ev kadınları

Diğer önemli düzenleme ise dijital platform çalışanları, motokuryeler ve ev kadınlarının da dahil edildiği “uzaktan çalışma” yasa teklifi. 

uzaktan çalışma

Düzenlemeyle birlikte evden veya uzaktan çalışanlara sosyal güvence sağlanacak. Mesai saatleri, tarafların yapacağı sözleşmelerde net şekilde belirlenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bu modele göre revize edilecek; mesken olarak kullanılan evlerde de işyerindeki güvenlik şartları aranacak. Ayrıca hangi durumların iş kazası kapsamında değerlendirileceği açıkça tanımlanacak.
 

