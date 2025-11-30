3I/ATLAS sonrası uzay alarmı: Para yağmaya başladı

ESA’DAN TARİHİN EN BÜYÜK BÜTÇESİ: %30 ARTIŞ

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bu hafta Bremen’de gerçekleştirdiği toplantıda açıkladığı yeni bütçe, bu tabloyu doğrular nitelikte. Üye ülkeler, önümüzdeki üç yıl için 22,1 milyar avroluk rekor bir harcama paketine onay verdi. Bu, sadece ESA tarihinin en yüksek bütçesi değil; aynı zamanda bir önceki döneme göre yüzde 30’luk dev bir artış anlamına geliyor.