Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

3I/ATLAS sonrası uzay alarmı: Para yağmaya başladı

Kasım 30, 2025 11:18
1
31/ATLAS

Yıldızlararası cisim 3I/ATLAS’ın oluşturduğu belirsizlik, devletleri gezegen savunmasında rekor yatırımlara yöneltti. ESA bütçesini yüzde 30 artırırken BM, 3I/ATLAS senaryolu iki aylık küresel tatbikat başlattı.

Güneş sistemimizin dışından gelen ve ilk kez Temmuz ayında fark edilen 3I/ATLAS, geldiği günden bu yana bilim dünyasının da, kamuoyunun da gündemini meşgul ediyor. Açıkçası, hem çizdiği neredeyse “tasarlanmış” gibi görünen rota hem de alışıldık kuyruklu yıldız kalıplarına pek uymayan yapısı, ister istemez kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

2

Haliyle komplo teorileri de eksik olmadı. Harvard Üniversitesi’nden gökbilimci Avi Loeb’in, bu cismin “Güneş sisteminden geçerken gözlem yapan bir uzaylı aracı” olabileceği yönündeki iddiası, akademinin içinde bile hararetli tartışmalar başlattı. Bilim insanlarının büyük kısmı bu düşünceye karşı çıkıyor ama görünen o ki, bu ihtimal devlet yöneticilerinin bile radarına girmiş durumda.

Nitekim 3I/ATLAS’ın ortaya çıkışının ardından, uzaydan gelebilecek tehditlere yönelik savunma projelerinin fonlarında belirgin bir artış dikkat çekiyor.

3

ESA’DAN TARİHİN EN BÜYÜK BÜTÇESİ: %30 ARTIŞ

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bu hafta Bremen’de gerçekleştirdiği toplantıda açıkladığı yeni bütçe, bu tabloyu doğrular nitelikte. Üye ülkeler, önümüzdeki üç yıl için 22,1 milyar avroluk rekor bir harcama paketine onay verdi. Bu, sadece ESA tarihinin en yüksek bütçesi değil; aynı zamanda bir önceki döneme göre yüzde 30’luk dev bir artış anlamına geliyor.

4

Bu kapsamda, 1,35 milyar avroluk Avrupa Uzay Tabanlı Savunma Programı da resmen devreye alınıyor. Programın hedefi oldukça net:

Hem uydular üzerinden sağlanan güvenli iletişimi güçlendirmek hem de uzaydan gelebilecek potansiyel tehditleri daha erken tespit edecek sistemler kurmak.

5

Bu arada, 2029’da Apophis’e gönderilecek RAMSES görevi gibi kritik savunma projeleri de tüm hızıyla devam edecek. Görünen o ki kurumlar, “olasılığı düşük ama etkisi büyük” tehditler için kapasite artırmakta kararlı.

6

BM DESTEKLİ İKİ AYLIK TATBİKAT: 3I/ATLAS SENARYOSU İŞLENİYOR

Bütçenin açıklanmasından yalnızca bir gün sonra, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN) da harekete geçti. Ağ, 3I/ATLAS merkezli iki ay sürecek küresel bir savunma tatbikatı başlattığını duyurdu.

7

Bu tatbikat, yıldızlararası bir cismin Güneş sistemine giriş yaptığı bir senaryoda dünyanın nasıl ortak hareket etmesi gerektiğini test eden en geniş kapsamlı çalışmalardan biri olacak.

8

Aslında 3I/ATLAS’ın Aralık sonunda Dünya’ya 270 milyon kilometre kadar yaklaşması bekleniyor ve herhangi bir çarpma riski yok. Ama yüzlerce kurumun bu olayı gerçek zamanlı takip etmesi, gelecekte daha tehlikeli olabilecek nesnelere karşı hazırlığın artırılması açısından kritik bir rol oynuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.