3I/ATLAS sonrası uzay alarmı: Para yağmaya başladı

Yıldızlararası cisim 3I/ATLAS’ın oluşturduğu belirsizlik, devletleri gezegen savunmasında rekor yatırımlara yöneltti. ESA bütçesini yüzde 30 artırırken BM, 3I/ATLAS senaryolu iki aylık küresel tatbikat başlattı.
Güneş sistemimizin dışından gelen ve ilk kez Temmuz ayında fark edilen 3I/ATLAS, geldiği günden bu yana bilim dünyasının da, kamuoyunun da gündemini meşgul ediyor. Açıkçası, hem çizdiği neredeyse “tasarlanmış” gibi görünen rota hem de alışıldık kuyruklu yıldız kalıplarına pek uymayan yapısı, ister istemez kafalarda soru işaretleri oluşturdu.
Haliyle komplo teorileri de eksik olmadı. Harvard Üniversitesi’nden gökbilimci Avi Loeb’in, bu cismin “Güneş sisteminden geçerken gözlem yapan bir uzaylı aracı” olabileceği yönündeki iddiası, akademinin içinde bile hararetli tartışmalar başlattı. Bilim insanlarının büyük kısmı bu düşünceye karşı çıkıyor ama görünen o ki, bu ihtimal devlet yöneticilerinin bile radarına girmiş durumda.
Nitekim 3I/ATLAS’ın ortaya çıkışının ardından, uzaydan gelebilecek tehditlere yönelik savunma projelerinin fonlarında belirgin bir artış dikkat çekiyor.
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bu hafta Bremen’de gerçekleştirdiği toplantıda açıkladığı yeni bütçe, bu tabloyu doğrular nitelikte. Üye ülkeler, önümüzdeki üç yıl için 22,1 milyar avroluk rekor bir harcama paketine onay verdi. Bu, sadece ESA tarihinin en yüksek bütçesi değil; aynı zamanda bir önceki döneme göre yüzde 30’luk dev bir artış anlamına geliyor.
Bu kapsamda, 1,35 milyar avroluk Avrupa Uzay Tabanlı Savunma Programı da resmen devreye alınıyor. Programın hedefi oldukça net:
Hem uydular üzerinden sağlanan güvenli iletişimi güçlendirmek hem de uzaydan gelebilecek potansiyel tehditleri daha erken tespit edecek sistemler kurmak.
Bu arada, 2029’da Apophis’e gönderilecek RAMSES görevi gibi kritik savunma projeleri de tüm hızıyla devam edecek. Görünen o ki kurumlar, “olasılığı düşük ama etkisi büyük” tehditler için kapasite artırmakta kararlı.
Bütçenin açıklanmasından yalnızca bir gün sonra, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN) da harekete geçti. Ağ, 3I/ATLAS merkezli iki ay sürecek küresel bir savunma tatbikatı başlattığını duyurdu.
Bu tatbikat, yıldızlararası bir cismin Güneş sistemine giriş yaptığı bir senaryoda dünyanın nasıl ortak hareket etmesi gerektiğini test eden en geniş kapsamlı çalışmalardan biri olacak.
Aslında 3I/ATLAS’ın Aralık sonunda Dünya’ya 270 milyon kilometre kadar yaklaşması bekleniyor ve herhangi bir çarpma riski yok. Ama yüzlerce kurumun bu olayı gerçek zamanlı takip etmesi, gelecekte daha tehlikeli olabilecek nesnelere karşı hazırlığın artırılması açısından kritik bir rol oynuyor.