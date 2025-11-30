Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Çin'den enerji devrimi: Dünyanın ilk süperkritik jeneratörü şebekeye bağlandı

Kasım 30, 2025 11:11
1
Çin enerji devrimi

Çin, endüstriyel atık ısının değerlendirilmesi konusunda çok iddialı bir adım attı. Ülke, çelik üretiminde ortaya çıkan yüksek sıcaklıktaki ısıyı kullanarak çalışan dünyanın ilk ticari süperkritik karbondioksit (CO₂) güç jeneratörünü ulusal elektrik şebekesine bağladı.

Sistemin geliştirme sürecini üstlenen China National Nuclear Corporation (CNNC), tesisin Guizhou bölgesindeki bir çelik fabrikasında devreye girdiğini açıkladı. Bu yeni teknoloji, klasik buhar çevrimlerinin aksine ısıyı elektriğe dönüştürmek için su yerine CO₂ kullanmasıyla dikkat çekiyor.

2

700 DERECENİN ÜZERİ ISI, YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE VERİM

Tesisin sinterleme hattında ortaya çıkan ve 700°C’yi aşan atık ısı, iki ayrı 15 megavatlık süperkritik CO₂ ünitesine yönlendiriliyor. Bu iki birim, mevcut buhar çevrimlerine göre çok daha yüksek verim sunuyor.

Bugün ağır sanayide kullanılan buhar sistemlerinde verim çoğunlukla yüzde 40 seviyesinde kalırken, Çin’in yeni jeneratöründe bu oran yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. Yani aynı ısıdan daha fazla elektrik elde ediliyor; açıkçası bu da enerji maliyetlerinde ciddi bir fark yapabilecek bir gelişme.

3

SÜPERKRİTİK AVANTAJLARI

Sistemin kalbinde, karbondioksitin kritik sıcaklık ve basıncın üzerine çıkarılmasıyla oluşan süperkritik akışkan bulunuyor. Bu akışkan, hem gaz hem sıvı özelliklerini bir arada taşıdığı için daha yoğun hâle geliyor ve enerjiyi çok daha hızlı taşıyabiliyor.

Bu sayede türbinler çok daha küçük, kompakt ve verimli bir yapıya kavuşuyor. Teknolojinin sadece ağır sanayide değil, gelecekte mobil nükleer reaktörlerden uzay sistemlerine, kompakt güneş enerjisi santrallerine kadar geniş bir alanda kullanılabileceği ifade ediliyor.

4

NÜKLEER SANTRALLER İÇİN DE YENİ BİR KAPI

Bu ilerleme, nükleer enerji tarafında da önemli bir eşik anlamına geliyor. CNNC’nin geliştirdiği 15 MW’lık bu prototip, ölçek büyütüldüğünde nükleer santrallerdeki geleneksel buhar türbinlerinin yerini alabilir.

5

Aslında Çin bu teknolojiyi on yılı aşkın süredir geliştiriyor. Benzer çalışmalar ABD’de de yürütülüyor. Texas’taki STEP (Supercritical Transformational Electric Power) projesi kapsamında 10 MW’lık bir süperkritik CO₂ sistemi 2023’te tamamlandı. Tesis, 2024’teki ilk testlerde 500°C’de tam devrine ulaşıp 4 MW elektrik üretti. Nihai hedef ise sıcaklığı 715°C’ye çıkararak tam 10 MW üretime ulaşmak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.