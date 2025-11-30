Çin'den enerji devrimi: Dünyanın ilk süperkritik jeneratörü şebekeye bağlandı

700 DERECENİN ÜZERİ ISI, YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE VERİM

Tesisin sinterleme hattında ortaya çıkan ve 700°C’yi aşan atık ısı, iki ayrı 15 megavatlık süperkritik CO₂ ünitesine yönlendiriliyor. Bu iki birim, mevcut buhar çevrimlerine göre çok daha yüksek verim sunuyor.

Bugün ağır sanayide kullanılan buhar sistemlerinde verim çoğunlukla yüzde 40 seviyesinde kalırken, Çin’in yeni jeneratöründe bu oran yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. Yani aynı ısıdan daha fazla elektrik elde ediliyor; açıkçası bu da enerji maliyetlerinde ciddi bir fark yapabilecek bir gelişme.