PlayStation Store'da oyun satın alma devri değişiyor

Oyun dünyasının dev ismi Sony, dijital mağazası PlayStation Store’un Avrupa kanadında sessiz sedasız yeni bir fiyatlandırma stratejisini test etmeye başladı.

PSPrices sitesinin haberine göre Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi ülkeleri kapsayan deneyde, aynı oyunun farklı kullanıcılara farklı etiketlerle sunulduğu görülüyor.

FİYATLARDA YÜZDE 17,6'YA VARAN İNDİRİMLER GÖRÜLÜYOR

Kasım 2025 itibarıyla devreye alınan sistem, bir A/B testi olarak kurgulanmış durumda. Söz konusu test kapsamında, bazı şanslı oyuncular standart perakende fiyatının oldukça altında, yüzde 5 ile yüzde 17,6 arasında değişen oranlarda daha düşük rakamlarla karşılaşıyor.

Şirketin fiyat esnekliğini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği düşünülen deney, henüz Amerika Birleşik Devletleri mağazasında aktif değil. Ancak Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılar, rastgele seçilen gruplar halinde indirimli fiyatları görüntüleyebiliyor.

PlayStation Store fiyatlarını 50’den fazla bölgede takip eden PSprices platformu, API cevaplarında deney tanımlayıcıları içeren sıra dışı teklif yapıları tespit etti.

Elde edilen verilere göre, 2K Games, Focus Entertainment ve Deep Silver gibi büyük yayıncıların oyunları da dahil olmak üzere 50'den fazla yapım deney listesinde yer alıyor.

Üstelik hem ön siparişe açılan oyunlar hem de halihazırda piyasada olan yapımlar kapsama dahil edilmiş durumda. Söz konusu uygulama ile Sony'nin kullanıcı davranışlarını ve fiyat hassasiyetini ölçmeyi hedeflediği düşünülüyor.