TGRT Haber
13°
Teknoloji
Editor
 Berkay Alptekin

RAM fiyatları kontrolden çıktı! Oyunculara kötü haberi Epic Games patronu verdi

Yapay zeka talepleri nedeniyle RAM fiyatlarında %500'e varan artış yaşanıyor. Bu durum oyun bilgisayarlarının üretim maliyetlerini artırırken, yüksek fiyatlı RAM'lerin oyuncuların elini kolunu bağlaması bekleniyor.

RAM fiyatları kontrolden çıktı! Oyunculara kötü haberi Epic Games patronu verdi
Berkay Alptekin
29.11.2025
29.11.2025
saat ikonu 14:58

Son zamanlarda bilgisayar hayali kuran veya hali hazırda bilgisayarını güçlendirmek isteyen birçok oyuncunun başı RAM'lerle belada... RAM fiyatlarının hızla artması sadece kısa vadede değil, uzun vadede de oyunculara ve oyunlara etki edeceği konusundaki endişeleri arttırıyor.

Üretken yapay zekanın günümüz kullanıcılarına pratiklik sağlaması ve büyük çözümler sunması hızlı bir ivme ile gelişmesine olanak sağladı.

RAM fiyatları kontrolden çıktı! Oyunculara kötü haberi Epic Games patronu verdi

Yapay zekanın büyümesiyle, veri merkezleri dünyanın bellek ve depolama arzını adeta emiyor. Bazı uzmanlar bu durumun on yıllarca sürebileceğini ve korkunç fiyat artışlarına sebebiyet vereceğini dile getiriyor.

Ucuz SSD'ler, DRAM'ler ve HDD'ler artık geçmişte kalırken, yapay zeka talebinin arzı aşmasıyla fiyatlar yükseliyor. Bu durum şimdiden fiyat artışlarına neden olurken, PC perakendecisi CyberPowerPC konuyla ilgili, "Piyasa koşulları nedeniyle" ABD ve İngiltere'de bellek modüllerinde yapacağını duyurdu.

CyberPowerPC, "Son zamanlarda, global bellek (RAM) fiyatları %500, SSD fiyatları ise %100 arttı. Bu durum, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren oyun bilgisayarlarının üretim maliyetlerini doğrudan etkiledi.” ifadelerine yer verdi.

RAM fiyatları kontrolden çıktı! Oyunculara kötü haberi Epic Games patronu verdi

EPİC GAMES PATRONU OLASI SENARYOYU ANLATTI

Epic Games patronu Tim Sweeney, sosyal medya platformu X üzerinden RAM sorunu ile ilgili yaptığı açıklamada, PC oyunları üzerindeki etkisinin önemli ve uzun süreli olabileceğini belirtti.

Sweeney, “RAM fiyat artışları, birkaç yıl boyunca üst düzey oyunlar için gerçek bir sorun olacak. Fabrikalar, veri merkezlerinin tüketici cihaz üreticilerinden çok daha yüksek teklifler verdiği yapay zeka ihtiyaçlarını karşılamak için en son teknoloji DRAM kapasitesini başka yönlere kaydırıyor.” ifadelerini kullandı.

RAM fiyatları kontrolden çıktı! Oyunculara kötü haberi Epic Games patronu verdi

Teknoloji dergisi PCWorld'ün haberine göre, durum o kadar kontrolden çıktı ki, mağazalar RAM'leri “günün fırsatı” adı altında normalde olması gereken piyasa fiyatlarından satmaya başladı.

Ancak bu sorun önümüzdeki yıllarda da devam edebilir. TriOrient Araştırma Başkan Yardımcısı Dan Nystedt, CNBC'ye verdiği demeçte, “Yapay zeka altyapısının kurulması, mevcut yonga arzının büyük bir kısmını tüketiyor ve 2026 yılında toplam talep açısından bu yılın çok daha üzerinde bir artış olacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

RAM fiyatları kontrolden çıktı! Oyunculara kötü haberi Epic Games patronu verdi

OYUN KONSOLLARI DA NASİBİNİ ALABİLİR

CNBC'nin de belirttiği gibi, Yapay Zeka (AI) sunucuları öncelikle Nvidia gibi çip tasarımcılarının işlemcileriyle çalışıyor. Bu AI işlemcileri, Yüksek Bant Genişliği Belleği veya HBM'ye büyük ölçüde bağımlı.

Nystedt, AI sunucu şirketlerinin premium çipler için yüksek fiyatlar ödemeye hazır olduğunu söyledi. “Bu durum, ucuz bellek çiplerine bağımlı olan PC'ler, dizüstü bilgisayarlar, tüketici elektroniği ve otomotiv sektörü için çok kötü olabilir” diye ekledi.

Video oyun konsollarının fiyatları konusunda da endişeler var. İnternette, Microsoft'un RAM sıkıntısı nedeniyle yakında Xbox konsollarının fiyatını tekrar artırmak zorunda kalabileceğine dair söylentiler dolaşıyor. Valve, yeni nesil Steam Machine'in fiyatını henüz açıklamadı ve dalgalanan RAM fiyatlarının bununla bir ilgisi olabileceği üzerine duruluyor.

