RAM fiyatları uçtu: DDR5 belleklere PS5’ten fazla para istiyorlar

64 GB DDR5-6000 RAM kitlerinin fiyatı, oyun konsollarını geride bırakacak seviyeye çıktı. Donanım piyasası, AI talebiyle büyüyen bellek krizinin ortasında.

Bilgisayar donanımı tarafında işler pek yolunda değil. Son aylarda yaşanan RAM kıtlığı öyle bir noktaya geldi ki, 64 GB DDR5-6000 bir bellek kiti artık bir PlayStation 5’ten daha pahalı. Yani sistemi yükseltmek isteyen kullanıcılar, açıkçası biraz çaresiz kaldı.

AI TALEBİ FİYATLARI YUKARI FIRLATTI

Yapay zekâ odaklı devasa talep, DRAM çiplerini adeta yok sattırıyor. Bu durum da DDR5 bellek fiyatlarını olağanüstü seviyelere çekmiş durumda. Mesela birkaç ay önce 205–220 dolar civarında satılan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 64 GB DDR5-6000 RAM kiti, bugün indirimli hâliyle bile 599 dolara dayanmış durumda.

Üstelik bu artış yalnızca belirli pazarlara özgü değil; dünya genelinde aynı tablo var. Türkiye’deki popüler DDR5 kitlerinde de ekim ayına kıyasla belirgin fiyat sıçrayışları görülüyor. Birkaç ay önce 64 GB RAM için yaklaşık 140 dolar ödenirken, bugün aynı kapasite 500 doların üzerine çıkmış durumda.

PS5’TEN BİLE PAHALI HÂLE GELDİ

Kıyaslamak gerekirse;

PS5 Dijital: 399 dolar

PS5 Slim Disk: 449 dolar

PS5 Pro: 649 dolar

Xbox Series S: 399 dolar

Öte yandan bazı 64 GB DDR5 kitleri 700, 800 hatta 900 dolara kadar tırmanmış durumda. Yani bir RAM kitiyle iki Xbox Series S almak mümkün hâle geliyor. Bu da yeni PC kuranlar veya yükseltme yapmak isteyenler için ciddi bir maliyet patlaması demek.

YALNIZCA RAM DEĞİL: TÜM DONANIM ETKİLENİYOR

Bellek krizinin etkisi RAM’le sınırlı değil. Ekran kartları, oyun konsolları ve hatta Valve’in yeni Steam Machine cihazı gibi DRAM kullanan her ürün bu yükselişten payını alıyor. Analistler, 2026’ya gelindiğinde DRAM içeren tüm cihazlarda fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

