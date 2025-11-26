RAM fiyatları uçtu: DDR5 belleklere PS5’ten fazla para istiyorlar

PS5’TEN BİLE PAHALI HÂLE GELDİ

Kıyaslamak gerekirse;

PS5 Dijital: 399 dolar

PS5 Slim Disk: 449 dolar

PS5 Pro: 649 dolar

Xbox Series S: 399 dolar

Öte yandan bazı 64 GB DDR5 kitleri 700, 800 hatta 900 dolara kadar tırmanmış durumda. Yani bir RAM kitiyle iki Xbox Series S almak mümkün hâle geliyor. Bu da yeni PC kuranlar veya yükseltme yapmak isteyenler için ciddi bir maliyet patlaması demek.