Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın almayan yatırımcının büyük pişmanlığı! 1979'dan bu yana bir ilk yaşanıyor

Kasım 30, 2025 09:46
1
Altın almayan yatırımcının büyük pişmanlığı! 1979'dan bu yana bir ilk yaşanıyor

2025 yılının son dönemine girdiğimiz şu günlerde altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Son dönemde altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar piyasayı hareketlendiriyor. Son 5 haftadır düşüş trendi izleyen altın fiyatları kendini toparlamaya başladı. 11 aylık tabloya baktığımızda ise ortaya bambaşka rakamlar çıkıyor!

İşte Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Bingöl'ün kaleminden altın almayan yatırımcının büyük pişmanlığı!

 

 

 

2

"Piyasalarda kasım ayı işlemleri tamamlandı ve yılın bitmesine 1 ay kala yatırım araçlarının 11 aylık performansı belli oldu. Buna göre Ocak-Kasım 2025 döneminde;

-Gram altın %93,10,

-Ons altın %60,65,

-TL mevduat %35,00,

-Avro %34,45,

-Dolar %20,20,

-Borsa %10,87 oranında prim yapmış.

 

3

Gram altın yatırımcısı, getiride de altın yıllarından birini yaşıyor. Ons fiyatının 1979 yılından bu yana en yüksek yıllık kazanca doğru ilerlemesi, gram fiyatını tarihî zirve seviyelere taşıdı. Dolar endeksinde gerileme ve FED’den faiz indirimleri başta olmak üzere; ticaret savaşları, jeopolitik riskler, merkez bankaları ve küresel yatırımcıların talebi, bu yıl altın fiyatını destekleyen faktörler oldu.

4

EUR/USD paritesinde 2025’te gözlemlenen %12’lik prim, iç piyasada da avroyu yükseltti. AB para birimi, 2025 yılında dikkat çeken bir getiriye doğru ilerliyor.

 

5

Sıkı para politikasının etkisiyle TL mevduat getirisi bu yıl döviz kurlarındaki primin üzerinde konumlanırken; aynı etki, borsanın düşük bir performans göstermesine sebep olmuş gibi gözüküyor. Ancak BİST 30 endeksindeki büyük hisselere bakarsak; yılın 11 aylık döneminde Aselsan %153, Enka İnşaat %71, Emlak Konut GYO %59, Türk Altın İşletmeleri %54 ve TÜPRAŞ %51 getiri ile öne çıkıyor.

6

Öte yandan yıllık enflasyon %30’un üzerine yerleşti. Bu durumda dolar ve borsa, yılın son virajında “reel kayıp” ile yoluna devam ediyor.

7

Aralık ayı başlarken iki önemli gündem takip ediliyor. 3 Aralık’ta açıklanacak kasım ayı enflasyonunun %1,3 ve daha altında olabileceği öngörülüyor. Bu tahminlere paralel bir veri hâlinde, aylık TÜFE’de son yılların en düşük rakamı da gelmiş olacak.

8

İkinci gündem ise 11 Aralık'ta gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı… Son olarak politika faizi ekimde 100 baz puan indirimle %39,50 seviyesine çekilmişti. Kasım enflasyonunun düşük gelmesi, politika faizinde de 100-150 baz puanlık bir indirim beklentisinin ağırlık kazanmasını beraberinde getirebilir ki; bu gelişme, aralık ayında borsaya bir miktar destek olabilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.