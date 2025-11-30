Altın almayan yatırımcının büyük pişmanlığı! 1979'dan bu yana bir ilk yaşanıyor

Gram altın yatırımcısı, getiride de altın yıllarından birini yaşıyor. Ons fiyatının 1979 yılından bu yana en yüksek yıllık kazanca doğru ilerlemesi, gram fiyatını tarihî zirve seviyelere taşıdı. Dolar endeksinde gerileme ve FED’den faiz indirimleri başta olmak üzere; ticaret savaşları, jeopolitik riskler, merkez bankaları ve küresel yatırımcıların talebi, bu yıl altın fiyatını destekleyen faktörler oldu.