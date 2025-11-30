Papa 14. Leo, Apostolik Katedrali'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki ziyaretleri sürüyor.

PAPA ERMENİ APOSTOLİK KATEDRALİ'NDE

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ermeni Apostolik Katedrali'nde dua ziyareti yaptı. Papa, Ermeni Apostolik Katedrali'ne yaptığı dua ziyaretinin ardından Fener Rum Patrikhanesine giriş yaptı.

