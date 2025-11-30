Çin’in 14 nm yapay zekâ çipi: 120 TFLOPS ile Nvidia’yı zorluyor

Paylaşılan verilere göre sistem toplamda 120 TFLOPS hesaplama gücüne ulaşıyor. Üstelik watt başına 2 TFLOPS gibi oldukça iddialı bir verimlilik oranı sunuyor. Teknik açıdan bakıldığında bu rakamların, Nvidia’nın uzun süre piyasayı domine eden A100 hızlandırıcılarının üzerine çıkabileceği iddia ediliyor.

Tabii burada bir parantez açmak lazım: Çin, performansın hangi senaryolarda ölçüldüğünü henüz açıklamadı. Bu yüzden rakamların gerçek hayattaki karşılığını görmek için biraz beklemek gerekecek.