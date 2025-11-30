Menü Kapat
Hava Durumu
Çin’in 14 nm yapay zekâ çipi: 120 TFLOPS ile Nvidia’yı zorluyor

Kasım 30, 2025 10:57
1
Çin yapay zeka

Çin, geliştirdiği yeni 14 nm yapay zekâ çipinin 120 TFLOPS performansa ulaştığını açıkladı. Yetkililere göre bu mimari, Nvidia A100 seviyesine yaklaşan bir hız sunuyor. Üretim süreci eski olsa da Çin, veri aktarımı ve bellek tasarımıyla rekabette yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

2

Çin’in yerli yarı iletken hamlesi, ABD’nin artan ambargo baskısına rağmen hız kesmiyor. Ülkenin Yarı İletken Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Wei Shaojun, yaptığı açıklamayla dikkatleri yeniden Çin cephesine çevirdi. Shaojun’a göre Çin’de geliştirilen yeni nesil 14 nm işlemci, performansıyla Nvidia gibi dev üreticilere rakip olabilecek seviyeye yaklaşmış durumda.

3

Açıkçası 14 nm gibi görece eski bir üretim süreci için bu tarz iddialar şaşırtıcı. Ama Çin’in anlattıkları, işin sadece “kaç nanometre?” meselesiyle sınırlı olmadığını gösteriyor.

4

120 TFLOPS: “A100’ÜN ÜZERİNE ÇIKABİLİR”

Shaojun, çipin 14 nm mantıksal bileşenlerin, 18 nm DRAM modülleriyle fiziksel olarak birleştirildiği bir mimariyle tasarlandığını söylüyor. Yani hesaplama birimiyle bellek neredeyse iç içe geçmiş durumda. Bu yaklaşım, aktarım hattında ciddi bir hızlanma sağlarken gecikmeleri de azaltıyor.

5

Paylaşılan verilere göre sistem toplamda 120 TFLOPS hesaplama gücüne ulaşıyor. Üstelik watt başına 2 TFLOPS gibi oldukça iddialı bir verimlilik oranı sunuyor. Teknik açıdan bakıldığında bu rakamların, Nvidia’nın uzun süre piyasayı domine eden A100 hızlandırıcılarının üzerine çıkabileceği iddia ediliyor.

Tabii burada bir parantez açmak lazım: Çin, performansın hangi senaryolarda ölçüldüğünü henüz açıklamadı. Bu yüzden rakamların gerçek hayattaki karşılığını görmek için biraz beklemek gerekecek.

