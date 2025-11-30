Peugeot 308 yenilendi: 2026’da Türkiye’ye gelecek modeller netleşti

Kategoriler
Peugeot, makyajlı 308’i 2026’nın ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunacak. Aydınlatmalı yeni logo, güncellenen tasarım ve güçlenen E-308 menzili dikkat çekiyor. Hibrit, plug-in hibrit ve dizel seçenekler ise Türkiye pazarında geniş bir motor yelpazesi sunacak.
Peugeot, 308’in makyajlı versiyonunu 2026’nın ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor. Marka, tasarımda aslında radikal bir değişime gitmemiş ama ufak dokunuşlarla otomobili oldukça taze bir görünüme kavuşturmuş diyebiliriz. En dikkat çeken detay ise ilk kez kullanılan aydınlatmalı Peugeot logosu.
Logo boyunca uzanan ışıklı şeritler, çerçevesiz tasarlanan ön panjurla birleşerek 308’e daha tok bir duruş veriyor. Farlara doğru uzayan bu çizgiler, özellikle gece sürüşlerinde modelin kimliğini belirgin şekilde öne çıkarıyor.
Yeni tamponun alt kısmındaki trapezoid form ve her iki uçtaki hava girişleri de aerodinamiği iyileştirmek için yeniden ele alınmış. Bu hava kanalları, akışı tekerlek davlumbazlarına doğru yönlendirerek hem yakıt tüketimini hem de elektrikli modellerin menzilini olumlu etkiliyor.
308’in ön bölümünde artık üç ince LED pençeden oluşan yeni bir ışık imzası var. Gündüz farı ve sinyal lambası görevini yerine getiren bu tasarım, GT ve GT Exclusive donanımlarında kayar sinyal özelliğiyle destekleniyor. Bu detay küçük görünebilir ama şehir trafiğinde aracı bir anda daha “premium” hissettirdiğini söylemek mümkün.
Peugeot, elektrikli mobiliteye geçişi hızlandırmak için E-308’in menzilini artırmış. 115 kW güç ve 270 Nm tork üreten elektrik motoru, kompakt sınıf için oldukça tatmin edici bir performans sunuyor.
Aracın yeni 400V’luk bataryası 58,3 kWsa kapasiteye sahip (kullanılabilir enerji 55,4 kWsa). Bu sayede E-308’in menzili 450 km WLTP seviyesine çıkarılmış; önceki versiyona kıyasla yaklaşık 34 km daha iyi.
Sürücü, direksiyon arkasındaki kulakçıklarla rejeneratif fren gücünü üç farklı seviyede ayarlayabiliyor. Bu da özellikle şehir içi kullanımda hem konforu hem de menzili doğrudan etkileyen hoş bir detay.
Aracın standart 11 kW üç fazlı dahili şarj cihazı bulunuyor. Ayrıca 100 kW hızlı şarjla bataryayı %20’den %80’e yalnızca 32 dakikada doldurmak mümkün.
E-308’in bir diğer artısı ise V2L enerji paylaşım özelliği. 3,5 kW’a kadar güç sağlayabilen bu sistem, kamp ekipmanlarından elektrikli bisiklete kadar birçok cihazı şarj etmek için kullanılabiliyor.
Yeni nesil plug-in hibrit 308, 92 kW’lık elektrik motoru ile 150 HP gücündeki 1.6 litrelik turbo motoru bir araya getiriyor ve toplamda 195 HP güç üretiyor. 7 ileri çift kavramalı e-DCS7 şanzıman da bu kombinasyonu oldukça akıcı hale getiriyor.
17,2 kWsa’lik batarya, tamamen elektrikli sürüşte 85 km WLTP menzil sunuyor. Bu, şehir içinde benzine hiç dokunmadan rahatça hareket edilebileceği anlamına geliyor.
Şarj süresi ise 7,4 kW kaynakla 2 saat 05 dakika, standart ev priziyle 7 saat 25 dakika.
Elektrikli geçişe ılımlı yaklaşanlar için Peugeot, 308’i 145 HP’lik hibrit sistemle de sunuyor. Bu sistem, sürüş sırasında kendi kendine şarj olabilen bataryasıyla hem yakıt tüketimini düşürüyor (4,7–5 lt/100 km WLTP) hem de ara hızlanmalarda ekstra tork sağlıyor. Model gamında bir de 130 HP’lik 1.5 litrelik BlueHDi dizel motor bulunuyor.