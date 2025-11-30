Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Peugeot 308 yenilendi: 2026’da Türkiye’ye gelecek modeller netleşti

Kasım 30, 2025 10:50
1
Peugeot 308 Türkiye

Peugeot, makyajlı 308’i 2026’nın ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunacak. Aydınlatmalı yeni logo, güncellenen tasarım ve güçlenen E-308 menzili dikkat çekiyor. Hibrit, plug-in hibrit ve dizel seçenekler ise Türkiye pazarında geniş bir motor yelpazesi sunacak.

Peugeot, 308’in makyajlı versiyonunu 2026’nın ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor. Marka, tasarımda aslında radikal bir değişime gitmemiş ama ufak dokunuşlarla otomobili oldukça taze bir görünüme kavuşturmuş diyebiliriz. En dikkat çeken detay ise ilk kez kullanılan aydınlatmalı Peugeot logosu.

2

Logo boyunca uzanan ışıklı şeritler, çerçevesiz tasarlanan ön panjurla birleşerek 308’e daha tok bir duruş veriyor. Farlara doğru uzayan bu çizgiler, özellikle gece sürüşlerinde modelin kimliğini belirgin şekilde öne çıkarıyor.

Yeni tamponun alt kısmındaki trapezoid form ve her iki uçtaki hava girişleri de aerodinamiği iyileştirmek için yeniden ele alınmış. Bu hava kanalları, akışı tekerlek davlumbazlarına doğru yönlendirerek hem yakıt tüketimini hem de elektrikli modellerin menzilini olumlu etkiliyor.

3

PEUGEOT’NUN İKONİK IŞIK İMZASI DAHA DA BELİRGİN

308’in ön bölümünde artık üç ince LED pençeden oluşan yeni bir ışık imzası var. Gündüz farı ve sinyal lambası görevini yerine getiren bu tasarım, GT ve GT Exclusive donanımlarında kayar sinyal özelliğiyle destekleniyor. Bu detay küçük görünebilir ama şehir trafiğinde aracı bir anda daha “premium” hissettirdiğini söylemek mümkün.

4

ELEKTRİKLİ E-308: DAHA GÜÇLÜ, DAHA UZUN MENZİL

Peugeot, elektrikli mobiliteye geçişi hızlandırmak için E-308’in menzilini artırmış. 115 kW güç ve 270 Nm tork üreten elektrik motoru, kompakt sınıf için oldukça tatmin edici bir performans sunuyor.

Aracın yeni 400V’luk bataryası 58,3 kWsa kapasiteye sahip (kullanılabilir enerji 55,4 kWsa). Bu sayede E-308’in menzili 450 km WLTP seviyesine çıkarılmış; önceki versiyona kıyasla yaklaşık 34 km daha iyi.

5

Sürücü, direksiyon arkasındaki kulakçıklarla rejeneratif fren gücünü üç farklı seviyede ayarlayabiliyor. Bu da özellikle şehir içi kullanımda hem konforu hem de menzili doğrudan etkileyen hoş bir detay.

Aracın standart 11 kW üç fazlı dahili şarj cihazı bulunuyor. Ayrıca 100 kW hızlı şarjla bataryayı %20’den %80’e yalnızca 32 dakikada doldurmak mümkün.

E-308’in bir diğer artısı ise V2L enerji paylaşım özelliği. 3,5 kW’a kadar güç sağlayabilen bu sistem, kamp ekipmanlarından elektrikli bisiklete kadar birçok cihazı şarj etmek için kullanılabiliyor.

6

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT: 195 HP’LİK YENİ NESİL SİSTEM

Yeni nesil plug-in hibrit 308, 92 kW’lık elektrik motoru ile 150 HP gücündeki 1.6 litrelik turbo motoru bir araya getiriyor ve toplamda 195 HP güç üretiyor. 7 ileri çift kavramalı e-DCS7 şanzıman da bu kombinasyonu oldukça akıcı hale getiriyor.

7

17,2 kWsa’lik batarya, tamamen elektrikli sürüşte 85 km WLTP menzil sunuyor. Bu, şehir içinde benzine hiç dokunmadan rahatça hareket edilebileceği anlamına geliyor.

Şarj süresi ise 7,4 kW kaynakla 2 saat 05 dakika, standart ev priziyle 7 saat 25 dakika.

8

HİBRİT VE DİZEL SEÇENEKLER DE RAFLARDA

Elektrikli geçişe ılımlı yaklaşanlar için Peugeot, 308’i 145 HP’lik hibrit sistemle de sunuyor. Bu sistem, sürüş sırasında kendi kendine şarj olabilen bataryasıyla hem yakıt tüketimini düşürüyor (4,7–5 lt/100 km WLTP) hem de ara hızlanmalarda ekstra tork sağlıyor. Model gamında bir de 130 HP’lik 1.5 litrelik BlueHDi dizel motor bulunuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.