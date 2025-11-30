Peugeot 308 yenilendi: 2026’da Türkiye’ye gelecek modeller netleşti

Sürücü, direksiyon arkasındaki kulakçıklarla rejeneratif fren gücünü üç farklı seviyede ayarlayabiliyor. Bu da özellikle şehir içi kullanımda hem konforu hem de menzili doğrudan etkileyen hoş bir detay.

Aracın standart 11 kW üç fazlı dahili şarj cihazı bulunuyor. Ayrıca 100 kW hızlı şarjla bataryayı %20’den %80’e yalnızca 32 dakikada doldurmak mümkün.

E-308’in bir diğer artısı ise V2L enerji paylaşım özelliği. 3,5 kW’a kadar güç sağlayabilen bu sistem, kamp ekipmanlarından elektrikli bisiklete kadar birçok cihazı şarj etmek için kullanılabiliyor.