Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Gaziantep yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 30 Kasım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (30 Kasım 2025 Pazar) şehir merkezinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vatandaşlar tarafından Gaziantep yıllar neden kapalı, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılıyor. Gaziantep'te hangi yolların trafiğe kapalı olduğu duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gaziantep yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 30 Kasım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 11:11

Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Kasım 2025 tarihine yapılan açıklamaya göre bugün (30 Kasım 2025 Pazar) şehir merkezinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Vatandaşlar tarafından Gaziantep yollar neden kapalı, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Gaziantep yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 30 Kasım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

GAZİANTEP YOLLAR NEDEN KAPALI 30 KASIM?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Gazi Yarı Maratonu kapsamında yollar trafiğe kapatıldı.

Gaziantep yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 30 Kasım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

GAZİANTEP YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK 30 KASIM?

7. Gazi Yarı Maratonu kapsamında Gaziantep şehir merkezinde kapatılan yolların etkinliğin sonunda tekrardan trafiğe açılması bekleniyor.Gazi Yarı Maratonu'nun saat 08.00-12.30 arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Gaziantep yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 30 Kasım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

GAZİANTEP HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI 30 KASIM?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre trafiğe kapatılan yollar şöyle:

Başlangıç:

  • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Önü (Yarış Balangıcı)
  • Prof. Muammer Aksoy Bulvarı
  • Derekenarı Caddesi
  • Şirvani Camii Sokağı
  • Lale Paşa Caddesi
  • Keçehane Caddesi
  • Derekenarı Caddesi
  • İstasyon Caddesi
  • Ali Fuat Cebesoy Bulvarı
  • Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı
  • Zübeyde Hanım Bulvarı
  • Bahriye Üçok Bulvarı
  • Abdulkadir Aksu Bulvarı
  • Üniversite Bulvarı
  • Burç Kavşağı
Gaziantep yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 30 Kasım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

Dönüş:

  • Burç Kavşağından I Çekilecek
  • Üniversite Bulvarı
  • Abdulkadir Aksu Bulvarı
  • Bahriye Uçok Bulvarı
  • Milli Egemenlik Caddesi
  • Ordu Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • Gazi Muhtar Paşa Bulvarı
  • Şehit Yusuf Erin Caddesi
  • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
ETİKETLER
#gaziantep
#Trafige_kapatma
#Gazi_yarı_maratonu
#30_kasım
#Gaziantep_yolları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.