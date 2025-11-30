Gaziantep yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 30 Kasım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

Kategoriler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Kasım 2025 tarihine yapılan açıklamaya göre bugün (30 Kasım 2025 Pazar) şehir merkezinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Vatandaşlar tarafından Gaziantep yollar neden kapalı, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Gazi Yarı Maratonu kapsamında yollar trafiğe kapatıldı.
7. Gazi Yarı Maratonu kapsamında Gaziantep şehir merkezinde kapatılan yolların etkinliğin sonunda tekrardan trafiğe açılması bekleniyor.Gazi Yarı Maratonu'nun saat 08.00-12.30 arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre trafiğe kapatılan yollar şöyle:
