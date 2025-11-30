Gaziantep yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? 30 Kasım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Kasım 2025 tarihine yapılan açıklamaya göre bugün (30 Kasım 2025 Pazar) şehir merkezinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Vatandaşlar tarafından Gaziantep yollar neden kapalı, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GAZİANTEP YOLLAR NEDEN KAPALI 30 KASIM?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Gazi Yarı Maratonu kapsamında yollar trafiğe kapatıldı.

GAZİANTEP YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK 30 KASIM?

7. Gazi Yarı Maratonu kapsamında Gaziantep şehir merkezinde kapatılan yolların etkinliğin sonunda tekrardan trafiğe açılması bekleniyor.Gazi Yarı Maratonu'nun saat 08.00-12.30 arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

GAZİANTEP HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI 30 KASIM?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre trafiğe kapatılan yollar şöyle:

Başlangıç:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Önü (Yarış Balangıcı)

Prof. Muammer Aksoy Bulvarı

Derekenarı Caddesi

Şirvani Camii Sokağı

Lale Paşa Caddesi

Keçehane Caddesi

Derekenarı Caddesi

İstasyon Caddesi

Ali Fuat Cebesoy Bulvarı

Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı

Zübeyde Hanım Bulvarı

Bahriye Üçok Bulvarı

Abdulkadir Aksu Bulvarı

Üniversite Bulvarı

Burç Kavşağı

Dönüş: