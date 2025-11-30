Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri belli oldu! Yaşam süresiyle zirveye oturan şehir dikkat çekti

Kategoriler
Türkiye’nin en uzun ömürlü illerine ilişkin araştırmalar birçok detayı ortaya çıkardı. Zira TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de beklenen en uzun yaşam süresi 78,3 yıl iken, doğallığı, zengin kaynakları ve eşsiz mevsimiyle dikkat çeken illerde yaşayanların ömürleri 80 yılı aşıyor. Bu kapsamda yaşam süresiyle Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri listesinde zirveye oturan şehir ise tüm dikkatleri üzerine çekti…
Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek hemen herkesin hayalidir. Ancak hastalıklara kapı aralayan kötü alışkanlıklar, zorlu hayat koşulları ve beklenmedik kazalar dünyada geçirilen sürenin oldukça kısalmasına neden olabiliyor. Diğer yandan bazı bölgelerde yaşayanlar ise havası, suyu, besin kaynakları gibi faktörler nedeniyle pek çok bölgeye karşı avantaj kazanıyor. Bu bölgelerde bulunanların yaşam süresi ise kendiliğinden uzuyor. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre de Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri belli oldu. İşte kadınıyla erkeğiyle Türkiye’de yaşam süresi en uzun olan şehirler…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ekim 2025 tarihi itibariyle Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu. Büyükşehirler, sanayi şehirleri, doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehirlerde yaşayan vatandaşların toplam sayısı belli olurken, geçtiğimiz aylarda yapılan başka bir çalışma da illerdeki yaşam sürelerini gözler önüne serdi. 81 ili kapsamına alan çalışmada en uzun ömre sahip illerin özellikle Ege ve Karadeniz bölgelerinden çıkması ise dikkat çekti…
10 NUMARA: ANTALYA
Kadın: 82,4 – Erkek: 77,3
Ortalama ömür süresi: 79,7 yıl
9 NUMARA: ARTVİN
Kadın: 82,4 – Erkek: 77,3
Ortalama ömür süresi: 79,7 yıl
8 NUMARA ERZİNCAN
Kadın: 82,3 – Erkek: 76,9
Ortalama ömür süresi: 79,6 yıl
7 NUMARA: ORDU
Kadın: 83,0 – Erkek: 77,2
Ortalama ömür süresi: 80,0 yıl
6 NUMARA: RİZE
Kadın: 83,3 – Erkek: 75,5
Ortalama ömür süresi: 79,4 yıl
5 NUMARA: GİRESUN
Kadın: 83,5 – Erkek: 76,6
Ortalama ömür süresi: 80,0 yıl
4 NUMARA: TRABZON
Kadın: 83,8 – Erkek: 76,8
Ortalama ömür süresi: 80,3 yıl
3 NUMARA: GÜMÜŞHANE
Kadın: 83,5 – Erkek: 78,1
Ortalama ömür süresi: 80,8 yıl
2 NUMARA: MUĞLA
Kadın: 84,0 – Erkek: 77,7
Ortalama ömür süresi: 80,7 yıl
1 NUMARA TUNCELİ
Kadın: 84,1 – Erkek: 77,0
Ortalama ömür süresi: 80,3 yıl