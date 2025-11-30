Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri belli oldu! Yaşam süresiyle zirveye oturan şehir dikkat çekti

Kasım 30, 2025 11:16
1
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

Türkiye’nin en uzun ömürlü illerine ilişkin araştırmalar birçok detayı ortaya çıkardı. Zira TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de beklenen en uzun yaşam süresi 78,3 yıl iken, doğallığı, zengin kaynakları ve eşsiz mevsimiyle dikkat çeken illerde yaşayanların ömürleri 80 yılı aşıyor. Bu kapsamda yaşam süresiyle Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri listesinde zirveye oturan şehir ise tüm dikkatleri üzerine çekti…

2
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek hemen herkesin hayalidir. Ancak hastalıklara kapı aralayan kötü alışkanlıklar, zorlu hayat koşulları ve beklenmedik kazalar dünyada geçirilen sürenin oldukça kısalmasına neden olabiliyor. Diğer yandan bazı bölgelerde yaşayanlar ise havası, suyu, besin kaynakları gibi faktörler nedeniyle pek çok bölgeye karşı avantaj kazanıyor. Bu bölgelerde bulunanların yaşam süresi ise kendiliğinden uzuyor. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre de Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri belli oldu. İşte kadınıyla erkeğiyle Türkiye’de yaşam süresi en uzun olan şehirler…

3
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ekim 2025 tarihi itibariyle Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu. Büyükşehirler, sanayi şehirleri, doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehirlerde yaşayan vatandaşların toplam sayısı belli olurken, geçtiğimiz aylarda yapılan başka bir çalışma da illerdeki yaşam sürelerini gözler önüne serdi. 81 ili kapsamına alan çalışmada en uzun ömre sahip illerin özellikle Ege ve Karadeniz bölgelerinden çıkması ise dikkat çekti…

4
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

TÜRKİYE’NİN EN UZUN ÖMÜRLÜ İLLERİ

10 NUMARA: ANTALYA 

Kadın: 82,4 – Erkek: 77,3 

Ortalama ömür süresi: 79,7 yıl 

5
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

9 NUMARA: ARTVİN 

Kadın: 82,4 – Erkek: 77,3 

Ortalama ömür süresi: 79,7 yıl

6
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

8 NUMARA ERZİNCAN 

Kadın: 82,3 – Erkek: 76,9 

Ortalama ömür süresi: 79,6 yıl

7
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

7 NUMARA: ORDU 

Kadın: 83,0 – Erkek: 77,2 

Ortalama ömür süresi: 80,0 yıl

8
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

6 NUMARA: RİZE 

Kadın: 83,3 – Erkek: 75,5 

Ortalama ömür süresi: 79,4 yıl

9
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

5 NUMARA: GİRESUN 

Kadın: 83,5 – Erkek: 76,6 

Ortalama ömür süresi: 80,0 yıl

10
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

4 NUMARA: TRABZON

Kadın: 83,8 – Erkek: 76,8 

Ortalama ömür süresi: 80,3 yıl

11
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

3 NUMARA: GÜMÜŞHANE

Kadın: 83,5 – Erkek: 78,1 

Ortalama ömür süresi: 80,8 yıl

12
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

2 NUMARA: MUĞLA 

Kadın: 84,0 – Erkek: 77,7 

Ortalama ömür süresi: 80,7 yıl

13
Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri

1 NUMARA TUNCELİ 

Kadın: 84,1 – Erkek: 77,0 

Ortalama ömür süresi: 80,3 yıl

