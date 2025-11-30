Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Yaşam
Oteli basıp haraç istediler, vermeyince dehşet saçtılar! Demir çubuk ve sopalarla kavga anı kamerada

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, haraç istediği öne sürülen grup ile otel sahipleri arasında kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 7 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Yaşanan feci kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde iddiasıyla çıktı. Halef Uludağ'ın 'da üniversite okuyan yeğeni İ.U.'ya verdiği parayı alamayan M.A. ve yakınları, amcanın otelini bastı. Uludağ'dan yeğenine ait borcu tahsil etmesini isteyince ortalık savaş alanına döndü. Haraç istedikleri öne sürülen M.A.'nın yakınları ve Uludağ arasında kavga çıktı.

Oteli basıp haraç istediler, vermeyince dehşet saçtılar! Demir çubuk ve sopalarla kavga anı kamerada

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İş yeri, cadde ve otel önünde devam eden kavgada taraflar, ellerine geçirdikleri malzemelerle birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 7 kişinin yaralandığı kavgayı esnaf, vatandaşlar ve polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. İş yeri ve otel önünde güvenlik önlemi alan polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Oteli basıp haraç istediler, vermeyince dehşet saçtılar! Demir çubuk ve sopalarla kavga anı kamerada

"SÜREKLİ BİZİ TEHDİT EDİP HARAÇ İSTİYORLAR"

Mağdur olduklarını belirten iş yeri ve otel sahibi Halef Uludağ, "Benim bir yeğenim İstanbul'da okul okuyor. Onu bahane ederek benden para talep ediyorlar. Tehdit edip, haraç istiyorlar. Tanımadığımız kişiler gelip çocuklarımızı vurdular. Çocuklarımı yere serip sopalarla saldırdılar. İş yerlerimizin camlarını kırdılar. Halen camlarımız kırıktır. Malzemelerimizi kırıp, dağıttılar. Bunlar bizden haraç istiyorlar. Bizden bir alıp verecekleri yok. Diyorlar yeğenine para vermişiz. Ben yıllardır yeğenimi görmemişim. Yeğenimin evi İstanbul'da, orada okul okuyor. Yani benim ne suçum var. Her saat başı tehdit telefonları alıyoruz. Biz devlete sığınmışız. Devletimizden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Oteli basıp haraç istediler, vermeyince dehşet saçtılar! Demir çubuk ve sopalarla kavga anı kamerada
