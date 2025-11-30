7 şirketin kârı 131 ülkeyi geride bıraktı: Resmen para bastılar

Kategoriler
Dünyanın piyasa değeri en yüksek yedi teknoloji devi Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms ve Tesla son çeyrekte toplam 147,4 milyar dolar net kâr açıkladı. Bu rakam, Uluslararası Para Fonu’nun verileriyle karşılaştırıldığında tam 131 ülkenin yıllık ekonomik büyüklüğünü geride bırakıyor.
Toplam kârı şirket başına böldüğümüzde ortaya çıkan 21,1 milyar dolarlık ortalama ise, bu devlerin artık yalnızca teknoloji sektörünü değil, küresel finansal dengeleri de etkileyen ayrı bir ‘ekonomi bloğu’ gibi değerlendirildiğini gösteriyor.
Analistler, borsalarda “Muhteşem Yedili” olarak anılan bu grubun endekslerdeki ağırlığının her geçen çeyrek arttığını belirtiyor. İşin doğrusu, şirketlerin büyüklüğü ülkelerin çoğuyla kıyaslandığında tablo gerçekten çarpıcı.
Bu ekonomiler arasında Avrupa’dan Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan ve İzlanda; Amerika kıtasından Uruguay ve Venezuela; diğer bölgelerden ise Kamerun, Tunus, Azerbaycan ve Özbekistan bulunuyor.
Yapay zekâ çip yarışının merkezinde yer alan Nvidia, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde net kârını geçen yılın 19,3 milyar dolarından 31,9 milyar dolara çıkarmayı başardı. Yani AI rüzgârı şirketi bir kez daha yukarı taşıdı.
Aynı dönemde Tesla cephesinde ise tablo biraz tersine döndü. Şirketin üçüncü çeyrek net kârı yüzde 37 gerileyerek 1,4 milyar dolara düştü. Geçen yıl aynı çeyrekte Tesla 2,2 milyar dolar kâr açıklamıştı.
Bu yıl teknoloji devleri yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem alanında adeta sınırları zorlayan anlaşmalara imza attı.
Amazon, ABD hükümeti için özel yapay zekâ ve süper bilgisayar altyapısı inşa etmek üzere 50 milyar dolarlık büyük bir yatırım planı açıkladı. AWS’nin federal kurumlara yönelik ilk özel AI altyapısı olacak bu proje, şirketin ABD devletine yönelik hizmetlerinin kapsamını genişletecek.
OpenAI ile Nvidia arasında eylülde duyurulan stratejik işbirliği kapsamında, yeni nesil yapay zekâ altyapısı için milyonlarca GPU’dan oluşan en az 10 gigavatlık veri merkezleri kurulacak. Nvidia, her gigavat devreye alındığında OpenAI’a kademeli olarak 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.
Microsoft da veri merkezi işletmecisi IREN’le 9,7 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Şirket ayrıca OpenAI’daki payını artırarak yüzde 27’lik hisseye ulaştı; bu pay 135 milyar dolar değerinde.
Google tarafında işler biraz daha ileri noktaya taşındı. Şirket, yapay zekâ veri merkezlerini uzaya taşımayı planlıyor ve ilk test ekipmanlarını 2027 başına kadar göndermeyi hedefliyor.