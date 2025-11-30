7 şirketin kârı 131 ülkeyi geride bıraktı: Resmen para bastılar

NVİDİA YÜKSELİŞTE, TESLA İVME KAYBETTİ

Yapay zekâ çip yarışının merkezinde yer alan Nvidia, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde net kârını geçen yılın 19,3 milyar dolarından 31,9 milyar dolara çıkarmayı başardı. Yani AI rüzgârı şirketi bir kez daha yukarı taşıdı.

Aynı dönemde Tesla cephesinde ise tablo biraz tersine döndü. Şirketin üçüncü çeyrek net kârı yüzde 37 gerileyerek 1,4 milyar dolara düştü. Geçen yıl aynı çeyrekte Tesla 2,2 milyar dolar kâr açıklamıştı.