Airbus alarm vermişti! A320 uçaklarıyla ilgili yeni açıklama

Birkaç gün önce dünyadaki bütün A320 tipi uçaklarını ilgilendiren ve acil önlem alınması çağrısı içeren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımlayan Airbus, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

6 BİN UÇAKTA İŞLEM TAMAMLANDI

Yaşanan olaydan etkilenme olasılığı bulunan yaklaşık 6 bin uçağın büyük çoğunluğunda gerekli değişikliklerin tamamlandığı belirten açıklamada, Airbus’ın geriye kalan 100'den az sayıdaki uçakta yapılacak tadilatları desteklemek ve bunların tekrar hizmete girebilmesini sağlamak için hava yolu firmaları ile yakın çalıştığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

JetBlue uçuşunda yaşanan bir olayın analizinde, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin çalışması için kritik öneme sahip verileri bozabileceği belirlenmiş ve bu nedenle Airbus, 28 Kasım Cuma günü, A320 uçaklarının önemli bir kısmında acil yazılım güncellemesi gerektiğini duyurmuştu.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ OLABİLİR"

Öte yandan yaşananlar, modern havacılıkta yazılımın artık uçak kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda güneş döngüsünün maksimum aktiviteye ulaşacağını söylüyor. Yani elektronik altyapılar üzerindeki baskı artacak, benzer sorunlar daha fazla gündeme gelebilir.