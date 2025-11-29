İşte Airbus A320 krizinin nedeni: Güneş patlamaları yazılımı vurdu!

Airbus A320 ile ilgili bir anda havacılık krizi yaşandı. Asıl mesele ise A320 uçuş kontrol sistemlerinde kullanılan bazı verilerin güneş aktivitelerinden etkilenme ihtimali. 30 Ekim’de JetBlue’nun bir uçuşunda yaşanan sıra dışı durumun ardından başlatılan inceleme, güneş patlamalarının sistemde anlık veri tutarsızlığına yol açabileceğini ortaya çıkardı. Güneş parlamalarının; radyo iletişimini zayıflatma, GPS’i bozma ve elektronik bileşenlerde kararsızlığa neden olma riski zaten biliniyor, ancak bu kez doğrudan A320 yazılımını hedef almış durumda. Bu nedenle Airbus, ilgili yazılım sürümünün eski versiyona çekilmesini önerdi ve öneri hızla zorunlu uygulamaya dönüştü.

6 BİNDEN FAZLA A320 YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Kararın etkisi büyük. Dünyada aktif olarak uçan 11.300 A320’den yaklaşık 6.000’inin yazılımının geri alınması gerekiyor. Bu da özellikle kısa mesafeli yoğun hatlarda çalışan havayolları için planlamayı ciddi şekilde altüst etmiş durumda. Birçok şirket, uçaklarını sırayla operasyondan çekip güncellemeyi tamamlamak zorunda kaldı.

Bu zorunlu dönüşümünün en sert hissedildiği şirketlerden biri American Airlines. Filoda bulunan 480 A320’nin 340’ı güncelleme kapsamına giriyor ve her biri yaklaşık iki saat boyunca yerde kalmak zorunda. Bu da yoğun operasyon döneminde önemli bir kapasite kaybı anlamına geliyor. Asya Pasifik tarafında da benzer bir tablo var. A320 ailesini iç hatlarda neredeyse omurga olarak kullanan Japonya merkezli ANA Havayolları, yalnızca bir gün içinde 95 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Yani etkiler, birkaç bölgeyle sınırlı değil; küresel ölçekte bir zincirleme gecikme ve iptal dalgası yaşanıyor.

GÜNEŞ DÖNGÜSÜ UYARIYOR: BU DAHA BAŞLANGIÇ OLABİLİR

Yaşananlar, modern havacılıkta yazılımın artık uçak kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda güneş döngüsünün maksimum aktiviteye ulaşacağını söylüyor. Yani elektronik altyapılar üzerindeki baskı artacak, benzer sorunlar daha fazla gündeme gelebilir.