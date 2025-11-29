Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi: İstanbul dahil birçok kent için kırmızı alarm!

İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA VE ANKARA İÇİN SON DURUM

Prof. Dr. Orhan Şen, bazı büyükşehirler için de hava durumu değerlendirmesi yaptı:

İstanbul: Bugün yağmurlu. Yağış pazartesiye kadar bölgesel olarak devam edecek. Sıcaklık 15°C civarında.

İzmir: Bugün ve pazar günü yağmurlu. Sıcaklık 18°C.

Antalya: Bugün çok kuvvetli yağış, dolu ve hortum riski var. Sıcaklık 19°C.

Ankara: Önümüzdeki üç gün yağmurlu. Sıcaklık 11°C’ye kadar düşecek.