Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi: İstanbul dahil birçok kent için kırmızı alarm!

Kasım 29, 2025 12:57
1
Orhan Şen'den kırmızı alarm: Çok kuvvetli yağış, dolu ve hortum riski var

Prof. Dr. Orhan Şen, bugün Muğla ve Antalya'nın batısında başlayıp tüm ili etkisi altına alacak şiddetli yağışlara karşı uyardı. Aralık ayında ise sıcaklıklar düşüyor, doğuya kar geliyor.


 

2
Prof. Dr

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla ve Antalya için çok kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısında bulundu. Şen, yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağını, gece saatlerinde ise bölgeyi terk edeceğini belirtti.


 

3
Prof. Dr.

Prof. Dr. Şen’in açıklamasına göre bugün Muğla’nın kıyı ilçeleri ile Antalya’nın batı ilçelerinde başlayacak yağışlar öğlen saatlerinde kuvvetlenecek. Akşam saatlerinde doğu ilçelerine doğru ilerleyecek sistem, gece saatlerinde Antalya’yı terk edecek.


 

4
Şen

Şen, beklenen yağış miktarının 60–80 kg/m² seviyesinde olduğunu aktararak, dolu, denizde hortum ve karaya ulaşma ihtimali olan hortumların görülebileceğini belirtti. Uzman, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı özellikle seracılar ve bölge halkının tedbirli olması gerektiğini vurguladı.


 

5
SICAKLIKLAR TÜM YURTTA DÜŞÜYOR

SICAKLIKLAR TÜM YURTTA DÜŞÜYOR

Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte sıcaklıkların Türkiye genelinde düşeceğini bildiren Şen, bu düşüşün batıda mevsim normallerine, doğuda ise normallerin bir miktar altına inebileceğini ifade etti.

6
İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA VE ANKARA İÇİN SON DURUM

İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA VE ANKARA İÇİN SON DURUM

Prof. Dr. Orhan Şen, bazı büyükşehirler için de hava durumu değerlendirmesi yaptı:

İstanbul: Bugün yağmurlu. Yağış pazartesiye kadar bölgesel olarak devam edecek. Sıcaklık 15°C civarında.

İzmir: Bugün ve pazar günü yağmurlu. Sıcaklık 18°C.

Antalya: Bugün çok kuvvetli yağış, dolu ve hortum riski var. Sıcaklık 19°C.

Ankara: Önümüzdeki üç gün yağmurlu. Sıcaklık 11°C’ye kadar düşecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.