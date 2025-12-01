Ne altın ne de döviz peşindeler! İşte hırsızların yeni gözdesi

İngiltere'de yaşayan bir vatandaş, online alışveriş platformu eBay üzerinden verdiği siparişin ardından yaşadığı tuhaf kargo süreciyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Problemi belirtmek için Reddit'e uğrayan kullanıcı, bilgisayarı için Crucial marka 32 GB DDR5 (4800 MT/s) RAM kiti sipariş etti. Ancak kargo takip sistemine yansıyan bilgilere göre paket, yerel saatle sabaha karşı 04.15 sularında teslim edilmiş görünüyordu. Üstelik teslimat noktası, alıcının evinden yaklaşık 480 kilometre uzakta kaydedilmişti.

TESLİMAT İMZASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kargo takip sistemindeki en ilginç ayrıntı ise teslim alan kişi kısmında görülen imza oldu. İsim veya soy isim yerine, dikenli bir yıldızı andıran garip bir şekil sisteme girilmişti.

Konuyla ilgili Reddit başlığında toplanan diğer kullanıcılar, söz konusu şeklin gerçek bir kurye imzasından ziyade kaba bir pentagrama benzediği yönünde esprili yorumlarda bulundu.

Beklenen paket nihayet asıl sahibine ulaştığında ise sonuç tam bir hayal kırıklığı oldu. Kutunun içi tamamen boştu. Ne bellek kitinden ne de ürünün orada olduğuna dair bir izden eser vardı.

DONANIM HIRSIZLIĞINDA YENİ ROTA: RAM MODÜLLERİ

Videocardz'ın haberine göre, sosyal medya platformundaki paylaşımın yorumları, kısa sürede benzer mağduriyet hikayeleriyle doldu. Özellikle cebe kolayca sığabilen ve ikinci el piyasasında rahatça satılabilen küçük bilgisayar bileşenlerinin çalınması sık rastlanan bir durum haline geldi.

Geçmişte ekran kartı (GPU) kutularından kum torbası, patates ve hatta tuğla çıktığına dair pek çok haber gündeme gelmişti. Ancak bellek fiyatlarındaki son artışlarla birlikte hırsızların rotayı RAM modüllerine çevirdiği düşünülüyor. Belleklerin teslimat anında kontrol edilmesinin zor olması da hırsızların işini kolaylaştırıyor.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, söz konusu mağduriyetlerin önüne geçmek için pahalı elektronik ürünlerin kutu açılışını mutlaka video kaydına almayı öneriyor. Ayrıca ödemelerin kredi kartıyla yapılması, olası bir dolandırıcılık veya hırsızlık durumunda bankadan "harcama itirazı" (chargeback) talep etme hakkı tanıdığı için hayati önem arz ediyor.