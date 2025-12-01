Menü Kapat
İstanbul
14°
Ne altın ne de döviz peşindeler! İşte hırsızların yeni gözdesi

Bilgisayar donanımlarının fiyatlarındaki artış, kargo sürecinde yaşanan hırsızlık olaylarını tetiklerken, hırsızların yeni hedefinin küçük ve değerli RAM modülleri olduğu belirtiliyor. Son olarak İngiltere'de bir kullanıcının başına gelen ilginç olay sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İngiltere'de yaşayan bir vatandaş, online alışveriş platformu eBay üzerinden verdiği siparişin ardından yaşadığı tuhaf süreciyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Problemi belirtmek için Reddit'e uğrayan kullanıcı, bilgisayarı için Crucial marka 32 GB DDR5 (4800 MT/s) kiti sipariş etti. Ancak kargo takip sistemine yansıyan bilgilere göre paket, yerel saatle sabaha karşı 04.15 sularında teslim edilmiş görünüyordu. Üstelik teslimat noktası, alıcının evinden yaklaşık 480 kilometre uzakta kaydedilmişti.

Ne altın ne de döviz peşindeler! İşte hırsızların yeni gözdesi

TESLİMAT İMZASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kargo takip sistemindeki en ilginç ayrıntı ise teslim alan kişi kısmında görülen imza oldu. İsim veya soy isim yerine, dikenli bir yıldızı andıran garip bir şekil sisteme girilmişti.

Konuyla ilgili Reddit başlığında toplanan diğer kullanıcılar, söz konusu şeklin gerçek bir kurye imzasından ziyade kaba bir pentagrama benzediği yönünde esprili yorumlarda bulundu.

Beklenen paket nihayet asıl sahibine ulaştığında ise sonuç tam bir hayal kırıklığı oldu. Kutunun içi tamamen boştu. Ne bellek kitinden ne de ürünün orada olduğuna dair bir izden eser vardı.

Ne altın ne de döviz peşindeler! İşte hırsızların yeni gözdesi

DONANIM HIRSIZLIĞINDA YENİ ROTA: RAM MODÜLLERİ

Videocardz'ın haberine göre, sosyal medya platformundaki paylaşımın yorumları, kısa sürede benzer mağduriyet hikayeleriyle doldu. Özellikle cebe kolayca sığabilen ve ikinci el piyasasında rahatça satılabilen küçük bilgisayar bileşenlerinin çalınması sık rastlanan bir durum haline geldi.

Geçmişte ekran kartı (GPU) kutularından kum torbası, patates ve hatta tuğla çıktığına dair pek çok haber gündeme gelmişti. Ancak bellek fiyatlarındaki son artışlarla birlikte hırsızların rotayı RAM modüllerine çevirdiği düşünülüyor. Belleklerin teslimat anında kontrol edilmesinin zor olması da hırsızların işini kolaylaştırıyor.

Ne altın ne de döviz peşindeler! İşte hırsızların yeni gözdesi

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, söz konusu mağduriyetlerin önüne geçmek için pahalı elektronik ürünlerin kutu açılışını mutlaka video kaydına almayı öneriyor. Ayrıca ödemelerin kredi kartıyla yapılması, olası bir dolandırıcılık veya durumunda bankadan "harcama itirazı" (chargeback) talep etme hakkı tanıdığı için hayati önem arz ediyor.

