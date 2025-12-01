Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı 1 Aralık? Süper Lig'de FB karşılaşmaları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugünün maçları da incelendi. Sarı lacivertli ekip ligde mücadelesine devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de bu akşamın maç programına göre Fenerbahçe'nin maçı bulunuyor. Sarı lacivertli ekip bu akşam 20.00'de ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde konuk edecek. Nefes kesen maç bu akşam 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Futbol – 20:00
Samsunspor - Alanyaspor
Trendyol Süper Lig
Bein Sports 2
Futbol – 20:00
Fenerbahçe - Galatasaray
Trendyol Süper Lig
Bein Sports 1