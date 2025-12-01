Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı 1 Aralık? Süper Lig'de FB karşılaşmaları

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugünün maçları da incelendi. Sarı lacivertli ekip ligde mücadelesine devam ediyor.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI 1 ARALIK?

Trendyol Süper Lig'de bu akşamın maç programına göre Fenerbahçe'nin maçı bulunuyor. Sarı lacivertli ekip bu akşam 20.00'de ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde konuk edecek. Nefes kesen maç bu akşam 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

BUGÜNÜN SÜPER LİG MAÇLARI

Futbol – 20:00

Samsunspor - Alanyaspor

Trendyol Süper Lig

Bein Sports 2

Futbol – 20:00

Fenerbahçe - Galatasaray

Trendyol Süper Lig

Bein Sports 1