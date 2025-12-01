3 Aralık okullar tatil mi? Çarşamba günü ders durumu gündem oldu

Ülkemizde 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bu yıl çarşamba gününe denk gelmesinden dolayı okulların tatil olup olmadığı gündeme geldi. Öğrenciler tarafından 3 Aralık okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor.

3 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2025?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde 3 Aralık Çarşamba günü okullarda ders işlenmeye devam edecek.

3 ARALIK OKULLAR YARIM GÜN MÜ 2025?

3 Aralık Çarşamba günü okullarda tam gün ders işlenecek. Ancak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bazı okullar farkındalık etkinlikleri gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda okullardaki ders durumlarında değişiklik görülebilir. Veliler okul idareleri aracılığıyla 3 Aralık Dünya Engelliler günü farkındalık etkinlikleri hakkında detayları öğrenebilir.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ