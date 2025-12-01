3 Aralık okullar tatil mi? Çarşamba günü ders durumu gündem oldu

Menü Kapat
İlkokul, ortaokul ve liselerde 3 Aralık 2025 Çarşamba günü okulların durumu gündem oldu. Öğrenciler ve veliler tarafından 3 Aralık okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamanın olup olmadığı merak ediliyor.

Ülkemizde 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bu yıl çarşamba gününe denk gelmesinden dolayı okulların tatil olup olmadığı gündeme geldi. Öğrenciler tarafından 3 Aralık sorusunun cevabı merak ediliyor.

3 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2025?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde 3 Aralık Çarşamba günü okullarda ders işlenmeye devam edecek.

3 ARALIK OKULLAR YARIM GÜN MÜ 2025?

3 Aralık Çarşamba günü okullarda tam gün ders işlenecek. Ancak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bazı okullar farkındalık etkinlikleri gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda okullardaki ders durumlarında değişiklik görülebilir. Veliler okul idareleri aracılığıyla 3 Aralık Dünya Engelliler günü farkındalık etkinlikleri hakkında detayları öğrenebilir.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • 1 Ocak Yılbaşı
  • Ramazan Bayramı
  • Kurban Bayramı
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz Demokrasi Bayramı
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
