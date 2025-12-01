Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İlk yerel avro örnekleri piyasaya sürüldü: Vatandaşlar alabilmek için sıraya girdi

Avrupa Birliği'ne giren Bulgaristan, ortak para birimi avronun ilk örneklerini piyasaya sundu. Vatandaşlar, ilk yerel avrodan alabilmek için sıraya girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 14:57

'ın Bölgesi'ne girmesinin ardından Merkez Bankası (BNB), ilk yerel avro örneklerini bastı. İlk para örnekleri, bugünden itibaren banka tarafından satışa çıktı.

İlk yerel avro örnekleri piyasaya sürüldü: Vatandaşlar alabilmek için sıraya girdi

Vatandaşlar, Bulgaristan'da ilk yerel avrodan alabilmek için sıraya girdi.

İlk yerel avro örnekleri piyasaya sürüldü: Vatandaşlar alabilmek için sıraya girdi

Basılan avro üzerinde ülkenin tarihi ve kültürünü temsil eden simgeler yer aldı.

Yetkililer, piyasaya sürülen avro örneklerinin henüz tedavülde olmadığını hatırlattı.

İlk yerel avro örnekleri piyasaya sürüldü: Vatandaşlar alabilmek için sıraya girdi

BULGARİSTAN'IN AVROYA GEÇİŞ SÜRECİ

Bulgaristan Parlamentosu, 2022’de ülkenin para biriminin avroya geçmesini onaylamıştı. Buna göre AB üyesi Bulgaristan, 1 Ocak 2026'da yerel para birimi levadan avroya geçecek.​​​​​​​

Ülkede 1 Ocak'tan itibaren ATM makineleri avro verecek. Ülkede, bir ay boyunca hem leva hem de avro tedavülde olacak. 1 Şubat'tan itibaren ülkede sadece avro kullanılacak.

İlk yerel avro örnekleri piyasaya sürüldü: Vatandaşlar alabilmek için sıraya girdi

Hükümet, avroya geçişe uyum sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerini resmi tatil ilan etti.​​​

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altına Hücum arama alanında buldu, 3 yıl sonra ne olduğunu öğrendi: Altından daha nadir çıktı
Kramp şikayetiyle gittiği hastanede kalbi çalındı! Dehşete düşüren olay
ETİKETLER
#bulgaristan
#avro bölgesi
#para
#sed
#Schengen
#Euro Truck Simulator 2
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.