Altına Hücum arama alanında buldu, 3 yıl sonra ne olduğunu öğrendi: Altından daha nadir çıktı

David Hole, Avustralya'da Maryborough Bölge Parkı'nın yumuşak sarı toprağında ilginç bir keşfe imza attı. Metal dedektörüyle 'Altına Hücum' olarak bilinen bölgede gezen Hole, alışılmadık, diğerlerinden farklı bir taş buldu.

David ilk olarak bu taşın içinde altın olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu yüzden taşı kesmeye çalıştı fakat yumuşak bir metal olmasına rağmen testere, matkap, asit ve balyoz darbelerine karşı dayanıklı çıktı.

ALTINDAN DAHA NADİR BİR TAŞ

David Hole, 3 yılın ardından Melbourne Müzesi'nin yolunu tuttu. Jeologlar Dermot Henry ve Bill Birch, David'e taşın aslında bir göktaşı olduğunu hatta 4,6 milyar yıllık olduğunu söyledi.

The Mirror'ın haberine göre, artık Maryborough Meteorit olarak adlandırılan kaya, neredeyse kesin olarak Güneş Sistemi'nin en eski kökenlerine dayanıyor. Dermot, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Meteoritler, uzay araştırmalarının en ucuz yoludur. Bizi zamanda geriye götürerek, Dünya da dahil olmak üzere Güneş Sistemimizin yaşı, oluşumu ve kimyası hakkında ipuçları sağlarlar. Bazıları gezegenimizin derinliklerine dair bir bakış sunuyor. Bazı meteoritlerde, Güneş Sistemimizden bile daha eski 'yıldız tozu' bulunuyor ve bu da bize yıldızların nasıl oluşup evrimleşerek periyodik tablonun elementlerini oluşturduğunu gösteriyor. Diğer nadir meteoritler ise yaşamın yapı taşları olan amino asitler gibi organik moleküller içeriyor."

''YILDIRIMIN 2 KEZ ÇARPMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK''

Yoğun demir ve nikel formlarından oluşan Maryborough Meteorit'i, aynı boyuttaki sıradan bir kayadan belirgin şekilde daha ağır. Dr. Birch, "Yeryüzünde böyle bir kaya görüp onu yerden alsaydınız, bu kadar ağır olmamalıydı" diyerek farkını anlattı.

Jeologlar, meteoriti kesmek için süper sert bir elmas testere kullandılar ve kondrül adı verilen metalik minerallerin küçük kristalleşmiş damlacıklarından oluşan bir iç yapı ortaya çıkardılar.

David, bunun inanılmaz bir keşif olduğunu söyledi:

"Bu tamamen şans eseriydi dostum. Bir milyarda bir daha büyük, bir trilyonda bir. Yıldırımın iki kez çarpma ihtimali daha yüksek."