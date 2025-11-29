Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Şimdiye kadar 2 kez satış rekoru kıran dünyanın en pahalı yumurtası yeniden satılık

Şimdiye kadar 2 kez satış rekoru kıran, dünyanın en pahalı yumurtası yeniden satışa sunuldu. Rus İmparatorluk mücevher ustası Fabergé’nin eseri, Londra'da bir müzayedede en az 20 milyon sterlinle yeni bir satış rekoru kıracak.

Şimdiye kadar 2 kez satış rekoru kıran dünyanın en pahalı yumurtası yeniden satılık
1913 yılında Rusya'da Çar II. Nikolay tarafından annesine Paskalya hediyesi olarak yaptırılan efsanevi İmparatorluk Yumurtalarından biri 20 yılın ardından yeniden satışa çıkmaya hazırlanıyor. Kaya kristalinden oyulan eser, iç kısmında buz kristali desenleri, eritilmiş buz görünümünde bir kaide ve platin üzerine yerleştirilmiş 4.500’den fazla gül kesim elmasla dünyanın en pahalı yumurtası.

Şimdiye kadar 2 kez satış rekoru kıran dünyanın en pahalı yumurtası yeniden satılık

7'Sİ ÖZEL KOLEKSİYON

CNN International'ın haberine göre, Christie’s uzmanı Margo Oganesian, Kış Yumurtası’nın Fabergé’nin ürettiği 50 İmparatorluk Paskalya Yumurtası arasında en nadirlerinden biri olduğunu söyledi. Bu yumurtalardan yalnızca 43’ü günümüze ulaşmış durumda ve sadece yedisi özel koleksiyonlarda bulunuyor.

Şimdiye kadar 2 kez satış rekoru kıran dünyanın en pahalı yumurtası yeniden satılık

İKİ KEZ SATIŞ REKORU KIRDI

Fabergé’nin eseri şimdiye kadar 2 kez satıldı ve satış rekoru kırdı. 1994’te Cenevre’de 7,2 milyon İsviçre Frangına, 2002’de New York’ta 9,6 milyon dolara satıldı.

14,2 santimetre yüksekliğindeki eserin içinde Fabergé’nin imzası sayılan bir “sürpriz” de yer alıyor: Kuvars taşından yapılmış, altın saplı ahşap anemon çiçeklerinden oluşan bir buket.

Şimdiye kadar 2 kez satış rekoru kıran dünyanın en pahalı yumurtası yeniden satılık

BİR DÖNEM KAYIP SAYILDI

Eser 1917 Devriminin ardından Romanov ailesine verilmişti. Moskova'da Sovyetler tarafından döviz için satılmıştı. 1994’te yeniden ortaya çıkmadan önce uzun süre kayıp kabul edilmişti.

