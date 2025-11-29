Şimdiye kadar 2 kez satış rekoru kıran dünyanın en pahalı yumurtası yeniden satılık

1913 yılında Rusya'da Çar II. Nikolay tarafından annesine Paskalya hediyesi olarak yaptırılan efsanevi İmparatorluk Yumurtalarından biri 20 yılın ardından yeniden satışa çıkmaya hazırlanıyor. Kaya kristalinden oyulan eser, iç kısmında buz kristali desenleri, eritilmiş buz görünümünde bir kaide ve platin üzerine yerleştirilmiş 4.500’den fazla gül kesim elmasla dünyanın en pahalı yumurtası.

7'Sİ ÖZEL KOLEKSİYON

CNN International'ın haberine göre, Christie’s uzmanı Margo Oganesian, Kış Yumurtası’nın Fabergé’nin ürettiği 50 İmparatorluk Paskalya Yumurtası arasında en nadirlerinden biri olduğunu söyledi. Bu yumurtalardan yalnızca 43’ü günümüze ulaşmış durumda ve sadece yedisi özel koleksiyonlarda bulunuyor.

İKİ KEZ SATIŞ REKORU KIRDI

Fabergé’nin eseri şimdiye kadar 2 kez satıldı ve satış rekoru kırdı. 1994’te Cenevre’de 7,2 milyon İsviçre Frangına, 2002’de New York’ta 9,6 milyon dolara satıldı.

14,2 santimetre yüksekliğindeki eserin içinde Fabergé’nin imzası sayılan bir “sürpriz” de yer alıyor: Kuvars taşından yapılmış, altın saplı ahşap anemon çiçeklerinden oluşan bir buket.

BİR DÖNEM KAYIP SAYILDI

Eser 1917 Devriminin ardından Romanov ailesine verilmişti. Moskova'da Sovyetler tarafından döviz için satılmıştı. 1994’te yeniden ortaya çıkmadan önce uzun süre kayıp kabul edilmişti.