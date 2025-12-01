Menü Kapat
TGRT Haber
UFC 323 ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İbo Aslan maçı da oynanacak

UFC 323 hangi kanalda yayınlanacak açıklanırken nefes kesen karşılaşmalar bekleniyor. Gecede birçok maçın oynanacağı UFC 323'te oynanacak olan maçlar belli oldu. İbo Aslan, Iwo Baraniewski ile mücadele edecek.

Dünyanın her yerinden takip edilen UFC 323 tarihi belli oldu. Binlerce kişinin canlı olarak izleyeceği müsabakalar için geri sayım başladı.

UFC 323 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UFC 323, 7 Aralık tarihinde oynanacak. Özel gecede birçok müsabaka oynanırken saatleri de duyuruldu.

İşte UFC 323 maçlarının programı şöyle:

Early Prelims

Başlangıç: 02:00

Orta Sıklet: Mansur Abdul-Malik vs Antonio Trocoli

Hafif Ağır Sıklet: Iwo Baraniewski vs Ibo Aslan

Orta Sıklet: Marvin Vettori (#14) vs Brunno Ferreira

Hafif Sıklet: Edson Barboza vs Jalin Turner

Tüy Sıklet: Muhammad Naimov vs Mairon Santos

Prelims

Başlangıç: 04:00

Hafif Sıklet: Nazim Sadykhov vs Farès Ziam

Kadınlar Sinek Sıklet: Maycee Barber (#5) vs Karine Silva (#9)

Hafif Sıklet: Terrance McKinney vs Chris Duncan

Hafif Sıklet: Grant Dawson (#13) vs Manuel Torres

Main Card

Başlangıç: 06:00

Hafif Ağır Sıklet: Jan Błachowicz (#5) vs Bogdan Guskov (#11)

Bantam Sıklet: Henry Cejudo (#10) vs Payton Talbott

Sinek Sıklet: Brandon Moreno (#2) vs Tatsuro Taira (#5)

Sinek Sıklet Şampiyonluk: Alexandre Pantoja (C) vs Joshua Van (#1)

Bantam Sıklet Şampiyonluk: Merab Dvalishvili (C) vs Petr Yan (#3)

UFC 323 HANGİ KANALDA CANLI İZLENİR?

Dünyanın her yerinden takip edilen UFC karşılaşmaları ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Maçları takip etmek isteyenler S Sport Plus üyeliği satın alarak karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

UFC 323 İBO ASLAN MAÇI NE ZAMAN?

7 Aralık 2025 resmi maç programına göre İbo Aslan maçı 7 Aralık günü 02.00'de başlayacak. Binlerce kişi maçı canlı olarak takip edecek. Türkiye'yi temsil eden İbo Aslan, rakibini yenmeyi hedefliyor.

ETİKETLER
#boks
#mma
#s sport plus
#Dövüş Sahnesi
#Ufc
#Ufc 323
#İbo Aslan
#Aktüel
