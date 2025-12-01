UFC 323 ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İbo Aslan maçı da oynanacak

Kategoriler
Dünyanın her yerinden takip edilen UFC 323 tarihi belli oldu. Binlerce kişinin canlı olarak izleyeceği müsabakalar için geri sayım başladı.
UFC 323, 7 Aralık tarihinde oynanacak. Özel gecede birçok müsabaka oynanırken saatleri de duyuruldu.
İşte UFC 323 maçlarının programı şöyle:
Early Prelims
Başlangıç: 02:00
Orta Sıklet: Mansur Abdul-Malik vs Antonio Trocoli
Hafif Ağır Sıklet: Iwo Baraniewski vs Ibo Aslan
Orta Sıklet: Marvin Vettori (#14) vs Brunno Ferreira
Hafif Sıklet: Edson Barboza vs Jalin Turner
Tüy Sıklet: Muhammad Naimov vs Mairon Santos
Prelims
Başlangıç: 04:00
Hafif Sıklet: Nazim Sadykhov vs Farès Ziam
Kadınlar Sinek Sıklet: Maycee Barber (#5) vs Karine Silva (#9)
Hafif Sıklet: Terrance McKinney vs Chris Duncan
Hafif Sıklet: Grant Dawson (#13) vs Manuel Torres
Main Card
Başlangıç: 06:00
Hafif Ağır Sıklet: Jan Błachowicz (#5) vs Bogdan Guskov (#11)
Bantam Sıklet: Henry Cejudo (#10) vs Payton Talbott
Sinek Sıklet: Brandon Moreno (#2) vs Tatsuro Taira (#5)
Sinek Sıklet Şampiyonluk: Alexandre Pantoja (C) vs Joshua Van (#1)
Bantam Sıklet Şampiyonluk: Merab Dvalishvili (C) vs Petr Yan (#3)
Dünyanın her yerinden takip edilen UFC karşılaşmaları S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Maçları takip etmek isteyenler S Sport Plus üyeliği satın alarak karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
7 Aralık 2025 resmi maç programına göre İbo Aslan maçı 7 Aralık günü 02.00'de başlayacak. Binlerce kişi maçı canlı olarak takip edecek. Türkiye'yi temsil eden İbo Aslan, rakibini yenmeyi hedefliyor.