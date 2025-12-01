Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın gençlik fotoğrafı ve künye defteri ortaya çıktı

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın askere alınış kaydı ve gençlik fotoğrafı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın arşiv çalışmaları sonucu ilk kez bulundu.

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın askere alınış kaydı ve gençlik fotoğrafı, yapılan arşiv çalışmalarıyla ilk kez ortaya çıktı. Tarihi Alan Başkanlığı tarafından bulunan belgeler, Koca Seyit'in orduya ilk katıldığı döneme ışık tutuyor.

Çanakkale Savaşları'nın simge isimlerinden 276 kiloluk top mermisini kaldırarak düşman zırhlı gemisini batıran Koca Seyit'in (Seyit Onbaşı) askere alınışı sırasında tutulan Künye Kayıt Defteri ile gençlik yıllarına ait yöresel kıyafetli fotoğrafı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın yaptığı arşiv çalışmalarıyla ilk kez gün yüzüne çıktı.

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın gençlik fotoğrafı ve künye defteri ortaya çıktı

"SEYİT ONBAŞI'NIN ASKERE ALINDIĞI DÖNEME AİT"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yürütülen kapsamlı arşiv taramasında Seyit Onbaşı'ya ait kayıtlara ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Seyit Onbaşı Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarındandır, fedakârlarındandır. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Harbi'yle alakalı çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam etmekte. Yoğun bir arşiv taramasındayız. Bu konuyla alakalı gerek Cumhurbaşkanlığımızın, gerek Milli Savunma Bakanlığımızın ve bütün kurumların arşivlerine girip şu anda Çanakkale Savaşı'yla alakalı bir araştırma, inceleme çalışması içerisindeyiz. Bu çalışmaların içerisindeyken Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesine kaydındaki arşiv kaydını bulduk, belgeyi bulduk."

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın gençlik fotoğrafı ve künye defteri ortaya çıktı

Kaşdemir, bulunan belge ve fotoğrafın Seyit Onbaşı'nın askere alındığı döneme ait olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Seyit Onbaşı Türk Ordusu'na mensup olduğu anda, askeri alındığı anda devletimiz onu nasıl kaydetmişse bilgileriyle beraber, fotoğrafıyla beraber o arşiv kaydına ulaştık ve onu da şu anda köyündeki müzeye teslim ettik hediye olarak."

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın gençlik fotoğrafı ve künye defteri ortaya çıktı

KAHRAMANLARIN HATIRALARINI CANLI TUTUYORLAR

Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, yapılan çalışmaların amacının kahramanların hatıralarını canlı tutmak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tarih Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarının her zaman hafızlarda canlı kalması için, hatıralarının canlı olması için de bir çalışma içerisindeyiz. Tabii ki onların o büyük kahramanlıklarına biz ne yapsak haklarını ödeyemeyiz, borcumuzu ödeyemeyiz ama bizim çalışmamız şudur, onları unutmadık, unutmayacağız ve onları asla da unutturmayacağız diye bir düşünce ortaya koyuyoruz."

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın gençlik fotoğrafı ve künye defteri ortaya çıktı

Koca Seyit'in Türk milletinin gönlündeki yerini koruduğunu belirten Kaşdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seyit Onbaşı çok büyük bir kahraman. Türk milletinin kalbinde en mümtaz yerde yerini almıştır ve tarih boyunca da o kalbin en güzel yerinde olacaktır. Türk milleti her zaman onu hayırla yad edecektir. Bugün de yine mezarı başında dualarla, rahmetle, saygıyla o büyük kahramanı Çanakkale'ye geçilmez yapanların mimarlarından biri olan büyük insanı Seyit Onbaşı'yı anmış olduk. Ruhu şad olsun. Seyit Onbaşı asla kalbimizden, gönlümüzden beynimizden çıkmayacak."

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın gençlik fotoğrafı ve künye defteri ortaya çıktı

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belgenin ortaya çıkış sürecine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Bu belgeyi ilk defa biz arkadaşlarımız çalışma yaparken buldu. Ve bu belgeyi yayınlıyoruz. Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'na daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı'na katılmak için teslim olduğunda askeri şubesindeki kaydını, fotoğrafını, bilgilerini görmüş, erişmiş olduk ve onu da şu anda müzeye bağışladık. Tekrar hatırasını canlı tutuyor, yaşatıyoruz. Ruhu şad olsun."

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın gençlik fotoğrafı ve künye defteri ortaya çıktı

Seyit Onbaşı'nın askerlik künye kaydı ve gençlik fotoğraflı özel olarak çerçevelenerek Valisi İsmail Ustaoğlu'na Havran'da bulunan Seyit Onbaşı Müzesinde sergilenmek üzere teslim edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman çalışmada emekleri geçenlere teşekkür ettiler.

