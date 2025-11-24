Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Instagram ve Facebook'un sahibi Meta elektrik tüccarı oluyor

Yapılan yapay zeka yatırımları ve artan veri merkezi enerji tüketimi nedeniyle Meta, yeni santrallerin inşasını hızlandırmak ve riskleri yönetmek için elektrik piyasasında aktif rol almak istiyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.11.2025
11:58
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
11:58

Teknoloji devi , veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacını karşılayacak yeni santrallerin inşasını hızlandırma amacıyla ticareti işine girmeyi planlıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre şirket, toptan enerji piyasalarında alım satım yapabilmek için ABD federal yetkililerinden onay talep ediyor. da benzer bir onay için başvuruda bulundu. ise zaten gerekli izni almış durumda.

Instagram ve Facebook'un sahibi Meta elektrik tüccarı oluyor

META ELEKTRİK TİCARETİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Meta elektrik ticareti yetkisinin, yeni santrallerden uzun vadeli enerji satın alma taahhütleri vermesine olanak tanıyacağını düşünüyor. Şirket, fazla kalan elektriği toptan piyasalarda yeniden satarak yatırım riskini azaltmayı hedefliyor.

Meta Küresel Enerji Başkanı Urvi Parekh, enerji santrali geliştiricilerinin, "enerji tüketicilerinin oyunda yer almak istediğini bilmek" istediklerini dile getirdi. Parekh, "Meta, sistemdeki enerji miktarını artırma ihtiyacında daha aktif bir rol üstlenmedikçe işler istediğimiz kadar hızlı ilerlemeyecek" açıklamasında bulundu.

Bu hamle, teknoloji şirketlerinin planlarının altında yatan enerji gereksinimlerinin ne denli büyük olduğunun bir göstergesi. Örneğin, Meta'nın ABD'nin Louisiana eyaletindeki veri merkezi kampüsüne güç sağlamak için en az üç yeni gaz yakıtlı santralin inşa edilmesi gerekeceği belirtiliyor.

ETİKETLER
#apple
#microsoft
#yapay zeka
#elektrik
#meta
#veri merkezi
#Enerji Ticareti
#Teknoloji
