Instagram ve Facebook'un sahibi Meta elektrik tüccarı oluyor

Teknoloji devi Meta, veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacını karşılayacak yeni santrallerin inşasını hızlandırma amacıyla elektrik ticareti işine girmeyi planlıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre şirket, toptan enerji piyasalarında alım satım yapabilmek için ABD federal yetkililerinden onay talep ediyor. Microsoft da benzer bir onay için başvuruda bulundu. Apple ise zaten gerekli izni almış durumda.

META ELEKTRİK TİCARETİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Meta elektrik ticareti yetkisinin, yeni santrallerden uzun vadeli enerji satın alma taahhütleri vermesine olanak tanıyacağını düşünüyor. Şirket, fazla kalan elektriği toptan piyasalarda yeniden satarak yatırım riskini azaltmayı hedefliyor.

Meta Küresel Enerji Başkanı Urvi Parekh, enerji santrali geliştiricilerinin, "enerji tüketicilerinin oyunda yer almak istediğini bilmek" istediklerini dile getirdi. Parekh, "Meta, sistemdeki enerji miktarını artırma ihtiyacında daha aktif bir rol üstlenmedikçe işler istediğimiz kadar hızlı ilerlemeyecek" açıklamasında bulundu.

Bu hamle, teknoloji şirketlerinin yapay zeka veri merkezi planlarının altında yatan enerji gereksinimlerinin ne denli büyük olduğunun bir göstergesi. Örneğin, Meta'nın ABD'nin Louisiana eyaletindeki veri merkezi kampüsüne güç sağlamak için en az üç yeni gaz yakıtlı santralin inşa edilmesi gerekeceği belirtiliyor.