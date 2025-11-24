Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Standart tüfekler hava savunma silahı oluyor: Milyon dolarlık sistemlere rakip

İnsansız hava araçlarına karşı geliştirilen yeni nesil mühimmat teknolojisi, pahalı lazer silahlarını ve elektronik harp sistemlerini rafa kaldırmaya hazırlanıyor. ABD'de test edilen özel mermiler, askerlerin elindeki standart tüfekleri saniyeler içinde birer hava savunma silahına çeviriyor.

Standart tüfekler hava savunma silahı oluyor: Milyon dolarlık sistemlere rakip
24.11.2025
24.11.2025
saat ikonu 09:48

Savaş alanlarının değişen dinamiklerine ayak uyduracak yeni bir teknoloji gündemde. Lazer silahları ve karmaşık elektronik harp ekipmanlarının yerini alması veya onlara destek olması hedeflenen 5.56×45 mm çapındaki "anti-drone" mermileri, kara birliklerine sahadaki tehditlere karşı pratik bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

MİLYON DOLARLIK SİSTEMLERE ALTERNATİF

Geliştirilen mühimmat, askerlerin halihazırda kullandığı standart piyade tüfeklerini hedef alıyor. NATO standardındaki AR-15 ve SIG MCX gibi silahlarda kullanılabilen söz konusu mermiler, tüfek üzerinde herhangi bir özel modifikasyon, adaptör, namlu değişimi veya ekstra optik gerektirmiyor.

Teknolojinin en dikkat çekici yanı ise kullanım kolaylığı. Askerlerin silahlarını birer drone savara dönüştürmesi için yapmaları gereken tek şey, şarjörü anti-drone mühimmatıyla dolu olanla değiştirmek.

HAVADA DAĞILARAK "İMHA ALANI" OLUŞTURUYOR

Drone Round şirketi tarafından üretilen mühimmatın yetenekleri, popüler YouTube kanalı Administrative Results tarafından gerçekleştirilen testlerle gözler önüne serildi.

Test sonuçlarına göre, namludan tek parça halinde çıkan mermi, hedef ile aradaki mesafe arttıkça havada çoklu parçacıklara ayrılıyor. Saçılma etkisi, hareket halindeki dronların vurulma ihtimalini ciddi oranda artırıyor. Yayılan parçacıklar; dronun motoru, pervaneleri veya taşıdığı yük gibi kritik bileşenlerine isabet ederek nihai imhayı gerçekleştiriyor.

MESAFE ARTTIKÇA ETKİ ALANI GENİŞLİYOR

Şirket yetkililerinin aktardığı bilgilere göre mühimmat, düşük hızda seyreden hedefleri etkili bir şekilde düşürebilmek adına normal mermilerden farklı bir hız profiline sahip.

Yaklaşık 25 ila 35 metre mesafede 30-40 santimetrelik bir imha alanı oluşturan mermiler, mesafe 40-50 metreye çıktığında etki çapını neredeyse iki katına çıkarıyor.

