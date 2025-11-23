Menü Kapat
15°
 Ömer Faruk Dogan

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkenin gözü önünde şov yaptı! Yüzde 100 başarı oranı

MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkeden gelen askeri ve diplomatik misyon temsilcilerinin önünde girdiği atışlı testlerde, düşman İHA ve dronlarına karşı sergilediği yüzde 100'lük başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
16:55
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
16:59

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen atışlı testlerde 8 farklı senaryoda tüm hedefleri yüzde 100 başarıyla imha ederek uluslararası heyetlerden tam not aldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), günümüz harp sahasında artan mini/mikro ve taktik dron tehditlerine, akıllı mühimmat ve seyir füzelerine karşı yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ni, atışlı test gösterimi ile 14 ülkeye tanıttı.

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkenin gözü önünde şov yaptı! Yüzde 100 başarı oranı

30 KİŞİLİK HEYETİN ÖNÜNDE ATIŞ TESTİ

Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi'nde gerçekleşen faaliyete; ABD, Fransa ve Polonya'nın yanı sıra Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden askeri ve diplomatik misyon temsilcilerinin arasında yer aldığı 30 kişilik heyet katılım sağladı.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, yabancı ülke temsilcilerine MKE TOLGA YHSS'nin teknik özelliklerine ilişkin yapılan sunumun ardından test atışlarına geçildi.

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkenin gözü önünde şov yaptı! Yüzde 100 başarı oranı

DÜŞMAN DRONLARINI AFFETMEDİ

Kara birliklerinin korunması, kritik tesis muhafazası, hareketli konvoy koruma görevleri, üs/yerleşke savunması ve deniz platformu korumasına yönelik ‘etkin-basit-ucuz' yaklaşımıyla geliştirilen MKE TOLGA, ikinci test atış faaliyetinde 8 farklı senaryoda, saldırı gerçekleştiren düşman dronlarını bir kez daha yüzde 100 başarıyla imha etti.

‘Soft-kill' senaryosuna göre, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan düşman dronu, mobil radar istasyonu ile tespit edildikten sonra ‘jammer' vasıtasıyla sistemi karıştırılarak etkisiz hale getirildi.

‘Hard-kill' senaryolarında ise sistemde yer alan iki sabit 12.7 mm, araç üzeri monte döner namlulu 12.7 mm ve 20 mm silah sistemleri ile belirlenen dron ve sabit kanatlı insansız hava araçları, yine MKE tarafından geliştirilen anti-dron mühimmatı ile tam isabetle vuruldu.

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkenin gözü önünde şov yaptı! Yüzde 100 başarı oranı

Atış faaliyetinin başarıyla tamamlamasının ardından, yabancı ülke heyetleri MKE TOLGA'nın sistem bileşenlerini yakından inceledi. MKE Tolga YHSS'ne ilişkin Genel Müdür İlhami Keleş'e beğenilerini dile getiren heyet, sistemin faaliyetteki başarısından dolayı da tebriklerini iletti.

MKE TOLGA, yerli mühimmat ailesiyle operasyonel bağımsızlık konusunda ülkemize ve güvenlik güçlerimize önemli avantaj sağlayacak. Günümüz şartları düşünülerek MKE mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, maliyet etkin özelliğiyle öne çıkıyor. MKE TOLGA, modüler tasarımı sayesinde sabit tesislere, mobil platformlara, zırhlı ya da zırhsız araçların yanı sıra deniz platformlarına da entegre edilebiliyor.

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkenin gözü önünde şov yaptı! Yüzde 100 başarı oranı

Dünyada artan dron tehditlerine karşı komple bir sistem çözümü sunan MKE Tolga YHSS, komuta kontrol merkezi aracılığıyla manuel, yarı otonom ve otonom olmak üzere 3 farklı modda başarıyla görev icra edebiliyor.

Hepsi yerli ve milli imkanlarla MKE tarafından geliştirilen jammer, elektro-optik ve radarın yanı sıra 35 mm, 20mm, iki tip 12.7 mm silah sistemi ve bu silahlar için özel olarak geliştirilen parçacıklı mühimmat ile de hedefler bertaraf ediliyor.

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkenin gözü önünde şov yaptı! Yüzde 100 başarı oranı

Dünyada özellikle artan dron tehditlerine karşı komple bir sistem çözümü sunan MKE Tolga hepsi yerli ve milli imkanlarla MKE tarafından geliştirilen; radar, elektro-optik sistem, komuta kontrol merkezi, jammer (Soft-Kill: Uzaktan kontrol edilen kablosuz dronları, sinyal ve frekans karıştırma yöntemi ile düşürmeye yarayan sistem), 35mm, 20mm ve 2 tip 12.7mm silah sistemi (Hard-Kill: Özellikle jammer ile düşürülemeyen fiber optik kablolar ile kontrol edilen dronları vurarak düşüren sistem).

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkenin gözü önünde şov yaptı! Yüzde 100 başarı oranı

Bu silah sistemleri için özel geliştirilmiş istenilen zaman ve mesafede parçacıklara ayrılarak bir bulut katmanı oluşturan anti-dron mühimmatından oluşmaktadır.

ETİKETLER
#iha
#milli teknoloji hamlesi
#savunma sanayisi
#Drone
#Mke Tolga
#Yakın Hava Savunma Sistemi
#Anti-dron
#Savunma Teknolojileri
