Beşiktaş’tan transfer çıkarması! Kartal’ı yüksekten uçuracak kanat Premiere Lig’den

Inter'den Luis Henrique'yi radarına alan Beşiktaş kanat transferinde alternatif isimleri listede tutuyor. Beşiktaş kanat bölgesi için Premiere Lig'e rotasını çevirdi.

Beşiktaş’tan transfer çıkarması! Kartal’ı yüksekten uçuracak kanat Premiere Lig’den
Beşiktaş ara transfer çalışmalarında kanat bölgesine takviye yapmak için hamlelerini hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekip Inter forması giyen Luis Henrique için girişimlerini sürdürüyor.

İtalyan temsilcisi, Dumfries'ın sakatlığı sonrası forma giymeye başlayan Luis Henrique için "O bölgeye oyuncu almadan olmaz. Bizden haber bekleyin" cevabını vermişti.

Beşiktaş’tan transfer çıkarması! Kartal’ı yüksekten uçuracak kanat Premiere Lig’den

HENRIQUE OLMAZSA HEDEF ARİAS

Beşiktaş yönetimi Luis Henrique transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşılık listeye yeni isimler ekliyor. Sabah’ın haberine göre bu doğrultuda listeye Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Jhon Arias dahil edildi.

Beşiktaş’tan transfer çıkarması! Kartal’ı yüksekten uçuracak kanat Premiere Lig’den

Stopere düşünülen Emmanuel Agbadou için hali hazırda İngiliz kulübüyle temasta bulunan Beşiktaş'ın, Kolombiyalı futbolcu için hem kulübünün hem de oyuncu tarafının isteklerini araştırdığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş’tan transfer çıkarması! Kartal’ı yüksekten uçuracak kanat Premiere Lig’den

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Wolverhampton'ın yaz transfer döneminde Brezilya'nın Fluminense takımından 17 milyon euroya kadrosuna dahil ettiği Jhon Arias'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında.

