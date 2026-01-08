Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Editor
 Nalan Güler Güven

Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok'u Fenerbahçe resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Mert Günok'u transfer ettiğini açıkladı. 36 yaşındaki milli kaleci ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok'u Fenerbahçe resmen duyurdu!
Haber Merkezi
08.01.2026
18:41
08.01.2026
18:43

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, kalesini tanıdık bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş’tan ayrılan tecrübeli eldiven Mert Günok ile anlaşma sağlandığını kamuoyuna duyurdu.

Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok'u Fenerbahçe resmen duyurdu!

2.5 YILLIĞINA SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçemiz, altyapımızda yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Mert Günok’u yeniden kadrosuna kattı. Milli kaleci kendisini 2.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı"

SARI LACİVETLİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Profesyonel futbol hayatına ilk adımını Fenerbahçe altyapısında atan 36 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli forma altında daha önce önemli başarılara imza atmıştı. Mert Günok’un Fenerbahçe’deki ilk döneminde koleksiyonuna 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu eklediği biliniyor.

Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok'u Fenerbahçe resmen duyurdu!

FARKLI KULÜPLERDE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Bursaspor ve Başakşehir formaları giyen tecrübeli kaleci, Başakşehir’in Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı kadroda da kilit isimlerden biri olmuştu. 2021 yılında Beşiktaş’a transfer olan milli eldiven, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği süre zarfında 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok'u Fenerbahçe resmen duyurdu!

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Deneyimli kaleci, Fenerbahçe’ye transferi öncesinde bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 resmi karşılaşmada görev aldı.

