Beşiktaş'tan Premier Lig çıkartması: Savunmaya Fransız kulesi!

Ara transfer döneminde eksiklerini gidermek isteyen Beşiktaş yönetimi, rotasını İngiltere’ye çevirdi.

Savunmanın merkezinde yaşanan ayrılıklar ve kadro dışı kararları sonrası teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar, Fulham forması giyen Fransız savunmacı için resmi girişimlere başladı.

HEDEF DİOP

Thilo Kehrer ve Emmanuel Agbadou gibi isimlerden maliyet engeli ve kulüplerinin katı tutumu nedeniyle sonuç alamayan yönetim, 28 yaşındaki Issa Diop’u listenin üst sıralarına taşıdı.

PREMİER LİG’DEN İSTANBUL’A UZANAN ROTA

Fulham’da bu sezon beklediği süreleri bulamayan ve sadece altı maçta şans bulabilen tecrübeli stoper, düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

Bugüne kadar toplamda 42.8 milyon Euro gibi rekor bonservis bedelleriyle yer değiştiren Diop, fiziksel gücü ve hava toplarındaki mutlak hakimiyetiyle Sergen Yalçın’ın oyun sistemine uygun bir profil çiziyor. Ancak Beşiktaş’ın bu transferde Monaco ve Nantes gibi Ligue 1 ekipleriyle büyük bir rekabet içine girmesi bekleniyor.

MALİYET VE PERFORMANS DENGESİ

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Fransız oyuncunun transfer süreci, mali şartların netleşmesiyle hız kazanacak. Sürat konusunda bazı dezavantajları bulunsa da soğukkanlılığı ve pozisyon bilgisiyle fark oluşturan Diop, Beşiktaş savunmasının yeni lideri olmaya en yakın aday olarak görülüyor.

Yönetimin, rakiplerine fırsat vermemek adına önümüzdeki günlerde Londra ekibiyle görüşmeleri sıklaştırması hedefleniyor.