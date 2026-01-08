Dükkana giren vatandaşlar şoke oldu! Etrafa kaçıştılar, kötü koku tüm sokağı sardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık bir senedir kapısı açılmayan terk edilmiş dükkandan çevreye kötü koku yayılmaya başladı.

Artık kötü kokuya dayanamayan vatandaşlar, dükkanın kapısını açınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Farelerin yuvalandığı ve kötü kokunun yayıldığı dükkana giren vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

FARELER SOKAKTA KOŞTURMAYA BAŞLADI

İçeride de çok sayıda fare leşi olduğu ortaya çıktı. Fareleri sokağa doğru kaçışırken gören vatandaşlar, panikle o anları telefon kamerasıyla kayda aldı.

"LAĞIM FARELERİNİN HEPSİ KEDİ GİBİ ÇOK BÜYÜKLER"

Dükkanın temizliği için kolları sıvayan bir kişi, "Siz de gördünüz içeriden çok ağır bir koku yayılıyor. Yani yaklaşık 100 fare içeride yuvalanıp barınmış. Dükkan kapısı uzun süredir açılmadığı için burasını fareler basmış. Lağım farelerinin hepsi kedi gibi çok büyükler. Çevredeki vatandaşlar rahatsız olmuş ve şu an biz de temizliğini yapacağız. Ayrıca ciddi bir ilaçlama yapılması şart" diye konuştu.