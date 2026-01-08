Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Dükkana giren vatandaşlar şoke oldu! Etrafa kaçıştılar, kötü koku tüm sokağı sardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dükkan farelerin istilasına uğradı. Dükkandaki çok sayıda fare leşi nedeniyle çevreye kötü kokular yayılırken, sokağa da çıkan lağım fareleri bölgede paniğe neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dükkana giren vatandaşlar şoke oldu! Etrafa kaçıştılar, kötü koku tüm sokağı sardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 09:41

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık bir senedir kapısı açılmayan terk edilmiş dükkandan çevreye kötü koku yayılmaya başladı.

Dükkana giren vatandaşlar şoke oldu! Etrafa kaçıştılar, kötü koku tüm sokağı sardı

Artık kötü kokuya dayanamayan vatandaşlar, dükkanın kapısını açınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Farelerin yuvalandığı ve kötü kokunun yayıldığı dükkana giren vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Dükkana giren vatandaşlar şoke oldu! Etrafa kaçıştılar, kötü koku tüm sokağı sardı

FARELER SOKAKTA KOŞTURMAYA BAŞLADI

İçeride de çok sayıda fare leşi olduğu ortaya çıktı. Fareleri sokağa doğru kaçışırken gören vatandaşlar, panikle o anları telefon kamerasıyla kayda aldı.

Dükkana giren vatandaşlar şoke oldu! Etrafa kaçıştılar, kötü koku tüm sokağı sardı

"LAĞIM FARELERİNİN HEPSİ KEDİ GİBİ ÇOK BÜYÜKLER"

Dükkanın temizliği için kolları sıvayan bir kişi, "Siz de gördünüz içeriden çok ağır bir koku yayılıyor. Yani yaklaşık 100 fare içeride yuvalanıp barınmış. Dükkan kapısı uzun süredir açılmadığı için burasını fareler basmış. Lağım farelerinin hepsi kedi gibi çok büyükler. Çevredeki vatandaşlar rahatsız olmuş ve şu an biz de temizliğini yapacağız. Ayrıca ciddi bir ilaçlama yapılması şart" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Seyir halindeki tır alev topuna döndü
İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi! Megakenti fırtına vurdu
İzmir’de fuhuş operasyonu! Taksiciler ve otel işletmecileri de gözaltına alındı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.