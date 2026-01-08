İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi! Megakenti fırtına vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkili olmaya başladı. Fırtına, vatandaşların işe gitmek için yollara döküldüğü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

İstanbul'u etkisi altına alan lodos deniz ulaşımını da vurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti dolayısıyla bazı Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilen seferler şöyle:

Sedef Adası-Büyükada

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Adalar-Beşiktaş

Bostancı-Adalar Ring

Beykoz-Sarıyer

Kabataş-Çengelköy

Üsküdar-Ortaköy-Kadıköy

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp

Kadıköy-Beşiktaş

Rumeli Kavağı-Eminönü

Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Üsküdar-Haliç

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

Kadıköy-Kabataş

Kabataş-Adalar

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan

Rumeli Kavağı-Eminönü

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.