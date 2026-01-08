Menü Kapat
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi! Megakenti fırtına vurdu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına, deniz ulaşımını da vurdu. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle bazı Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi! Megakenti fırtına vurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 10:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkili olmaya başladı. Fırtına, vatandaşların işe gitmek için yollara döküldüğü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

İstanbul'u etkisi altına alan lodos deniz ulaşımını da vurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti dolayısıyla bazı Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi! Megakenti fırtına vurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilen seferler şöyle:

Sedef Adası-Büyükada
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Adalar-Beşiktaş
Bostancı-Adalar Ring
Beykoz-Sarıyer
Kabataş-Çengelköy
Üsküdar-Ortaköy-Kadıköy
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp
Kadıköy-Beşiktaş
Rumeli Kavağı-Eminönü
Üsküdar-Karaköy-Eminönü
Üsküdar-Haliç
Kadıköy-Karaköy-Eminönü
Kadıköy-Kabataş
Kabataş-Adalar
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan
Rumeli Kavağı-Eminönü

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.

