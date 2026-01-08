Kazdıkça kilo kilo altın çıktı! Ekipler 4 farklı noktada 24 milyonluk altın buldu

Kırıkhan ilçesinde 4 Ocak günü kasklı ve silahlı 2 hırsız, Zaher Alshabb isimli Suriyeli esnafın kuyumcusuna gelerek 3 dakikada soygun yaptı. 24 milyon TL'lik 4 kilogram altını çalarak kayıplara karışan hırsızlar için ekipler harekete geçti. 10 saat boyunca izlenen kamera kayıtları sayesinde şüpheliler tespit edildi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Olayın şüphelileri olan C.T.'nin 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, A.A.'nın uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, A.T.'nin uyuşturucu kullanmak ve 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, Z.H.G.'nin 1 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, son şüphelinin ise İ.T. olduğu belirlenerek 5'i de yakalandı.

ALTINLAR TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ile 4 ayrı yere gömülen altınlar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, şahısların hırsızlığa giderken araçlarının bozulmasına rağmen soygundan vazgeçmedikleri, yollarına başka araçlarla devam ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.