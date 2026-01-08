İzmir’de fuhuş operasyonu! Taksiciler ve otel işletmecileri de gözaltına alındı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri fuhuş operasyonunun düğmesine bastı. 'Fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışmada belirli adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

TAKSİCİLER, OTEL İŞLETMECİLERİ...

Operasyonda; aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu S.A. (36), S.Ş. (54), İ.Ç. (46), M.Ö. (54), N.K. (73), H.T. (40), S.A. (49) ve E.A. (52) isimli 2'si kadın toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.