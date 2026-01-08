Elif Kumal'ın son konuşması ortaya çıktı! Sevgilisinin saatinde yüksek nabız detayı

27 Aralık günü Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti yakınlarında Elif Kumal ve Enis G. kamp yapmak istedi. İki sevgili kamp yaptığı sırada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Duruma sinirlenen Kumal, iddiaya göre aracını alarak bölgeden uzaklaştı. Otomobil ile kayıplara karışan kadın saatler geçmesine rağmen bir türlü bulunamadı. Kumal'ın bulunması için ekipler 8 gün boyunca adeta seferber oldu.

CANSIZ BEDENİ 8 GÜN SONRA BULUNDU

Genç kadının cansız bedeni 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan aracın içinden çıktı. Kumal'ın ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi. Erkek arkadaşı Enis G.'nin durumu hemen jandarmaya haber vermemesi şüpheleri üzerine çekti, incelemeler derinleşti.

İFADESİ DETAYLI OLARAK İNCELENDİ

Elif'in otomobilinin lastiklerinin patlak olması, alt muhafaza parçasının da göl kenarında bulunmasıyla 33 yaşındaki kadının kaza nedeniyle gölete düşmüş olabileceği ihtimalini öne çıkardı. Olaydan hemen sonra Jandarma'yı aramadığı için gözaltına alınan erkek arkadaşı Enis G.'nin ifadesi de soruşturma birimleri tarafından detaylı olarak incelendi.

AKILLI SAATİNDEKİ VERİLERLE EŞLEŞTİ

İfadesinde Elif'in otomobiliyle ayrıldıktan sonra koşarak peşinden gittiğini anlatan Enis G.'nin kolundaki akıllı saatte nabzının koştuğu için yükseldiği, daha sonra bölgedeki su deposunun güvenlik kameralarına takıldığı belirlendi. Elif G.'nin aracının su deposu bölgesine hiç gelmeden gölete düştüğü ortaya çıkarken, erkek arkadaşının Elif gölete düştüğü sırada onu farklı bölgede aradığı tespit edildi.

SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Elif'in son olarak görüşme yaptığı isimler arasında olan kız arkadaşının da ifadesi alındı. Elif'in kamp alanından ayrıldıktan sonra aradığı arkadaşı ifadesinde "Ben Enis'i çok seviyorum ama olmuyor. Bunu ona söyleyin" dediği, daha sonra görüşmelerinin sonlandığını anlattı.

