Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Elif Kumal'ın son konuşması ortaya çıktı! Sevgilisinin saatinde yüksek nabız detayı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde erkek arkadaşı ile kamp yaptığı sırada kıskançlık tartışması yaşayan Elif Kumal'ın otomobili ile bölgeden uzaklaştığı iddia edilmişti. Genç kadının aracıyla birlikte Yukarıyapıcı Göleti'ne düştüğü ortaya çıkarken, soruşturma da genişledi. Şüpheli erkek arkadaş Enis G.'nin ifadesinin ardından detaylı inceleme yapıldı. Elif'in kamp bölgesinden ayrıldıktan sonra Enis G.'nin koşmaya başladığı kolundaki akıllı saatindeki nabız yükseklikleriyle örtüştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 08:31

27 Aralık günü Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti yakınlarında Elif Kumal ve Enis G. kamp yapmak istedi. İki sevgili kamp yaptığı sırada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Duruma sinirlenen Kumal, iddiaya göre aracını alarak bölgeden uzaklaştı. Otomobil ile kayıplara karışan kadın saatler geçmesine rağmen bir türlü bulunamadı. Kumal'ın bulunması için ekipler 8 gün boyunca adeta seferber oldu.

Elif Kumal'ın son konuşması ortaya çıktı! Sevgilisinin saatinde yüksek nabız detayı

CANSIZ BEDENİ 8 GÜN SONRA BULUNDU

Genç kadının cansız bedeni 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan aracın içinden çıktı. Kumal'ın ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi. Erkek arkadaşı Enis G.'nin durumu hemen jandarmaya haber vermemesi şüpheleri üzerine çekti, incelemeler derinleşti.

Elif Kumal'ın son konuşması ortaya çıktı! Sevgilisinin saatinde yüksek nabız detayı

İFADESİ DETAYLI OLARAK İNCELENDİ

Elif'in otomobilinin lastiklerinin patlak olması, alt muhafaza parçasının da göl kenarında bulunmasıyla 33 yaşındaki kadının kaza nedeniyle gölete düşmüş olabileceği ihtimalini öne çıkardı. Olaydan hemen sonra Jandarma'yı aramadığı için gözaltına alınan erkek arkadaşı Enis G.'nin ifadesi de soruşturma birimleri tarafından detaylı olarak incelendi.

Elif Kumal'ın son konuşması ortaya çıktı! Sevgilisinin saatinde yüksek nabız detayı

AKILLI SAATİNDEKİ VERİLERLE EŞLEŞTİ

İfadesinde Elif'in otomobiliyle ayrıldıktan sonra koşarak peşinden gittiğini anlatan Enis G.'nin kolundaki akıllı saatte nabzının koştuğu için yükseldiği, daha sonra bölgedeki su deposunun güvenlik kameralarına takıldığı belirlendi. Elif G.'nin aracının su deposu bölgesine hiç gelmeden gölete düştüğü ortaya çıkarken, erkek arkadaşının Elif gölete düştüğü sırada onu farklı bölgede aradığı tespit edildi.

Elif Kumal'ın son konuşması ortaya çıktı! Sevgilisinin saatinde yüksek nabız detayı

SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Elif'in son olarak görüşme yaptığı isimler arasında olan kız arkadaşının da ifadesi alındı. Elif'in kamp alanından ayrıldıktan sonra aradığı arkadaşı ifadesinde "Ben Enis'i çok seviyorum ama olmuyor. Bunu ona söyleyin" dediği, daha sonra görüşmelerinin sonlandığını anlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'yi karıştıran cinayet! Göçmen polisi dehşet saçtı, halk sokaklara döküldü
Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın geriledi: İşte 8 Ocak 2026 güncel altın fiyatları
Elif Kumal'ın annesinin vedası yürek burktu
Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.