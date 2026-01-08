Seyir halindeki tır alev topuna döndü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde büyük paniğe neden olan bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Kurtderesi Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Tırın kısa sürede alevler içinde kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi.