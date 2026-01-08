Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Guendouzi yetmedi, Lookman geliyor

Matteo Guendouzi ile transferde gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, şimdi de gözünü İtalya’ya dikti. Atalanta’nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman’ı kadrosuna katmak için operasyon başlatan sarı-lacivertliler, Afrika Kupası’nda devleşen golcü oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Guendouzi yetmedi, Lookman geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 09:33

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hedefinden sapmayan Fenerbahçe, ara transfer döneminin en çok konuşulacak hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Guendouzi yetmedi, Lookman geliyor

Hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Atalanta forması giyen Ademola Lookman’ı radarına aldı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Guendouzi yetmedi, Lookman geliyor

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda sergilediği üst düzey performansla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncu için İtalyan kulübüyle resmi temaslar hızlandırıldı.

KİRALAMA TEKLİFİ MASADA

Hücum hattına hem sürat hem de skor katkısı arayan Kanarya, Lookman transferinde kiralama formülünü ön planda tutuyor. Atalanta yönetimiyle masaya oturan sarı-lacivertli kurmaylar, tekliflerini ileterek beklemeye geçti. İtalyan ekibinden henüz kesin bir cevap gelmezken, görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği ve oyuncunun kararıyla sürecin netleşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Guendouzi yetmedi, Lookman geliyor

AFRİKA KUPASI'NDA DURDURULAMIYOR

Nijerya Milli Takımı ile turnuvada harika işler yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Turnuvada çıktığı son 3 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak Nijerya'yı sırtladı. Şu an tamamen milli takımına odaklanan Lookman, Cumartesi günü çeyrek finalde Cezayir ile oynanacak maçı bekliyor. Yıldız ismin, turnuva sonrasında Fenerbahçe ile nihai kararı vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Guendouzi yetmedi, Lookman geliyor

YÖNETİM VE TARAFTAR KENETLENDİ

Başkan Sadettin Saran ve kurmaylarının bizzat yürüttüğü operasyon, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı. Sosyal medyada Lookman için binlerce paylaşım yapan Fenerbahçe taraftarı, oyuncunun videolarını ve fotoğraflarını paylaşarak transfer baskısı oluşturmaya başladı. Yönetimin, turnuva bitmeden bu transferde somut bir mesafe kat etmek istediği gelen bilgiler arasında.

