ABD'de cenaze töreni kana bulandı! Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var

ABD'nin Utah eyaletinde yer alan bir kilisedeki cenaze töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Salt Lake City Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, Ahir Zaman Azizleri Kilisesi'nin toplantı evindeki cenaze töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İhbar sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri intikal etti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3'ü ağır 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TARTIŞMA SONRASI SİLAH SESLERİ DUYULDU

Güvenlik görevlilerince kilise çevresinde yer alan bazı yollar ulaşıma kapatıldı, saldırı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ABD basınının bölge sakinlerine dayandırdığı haberlerde toplantı evindeki törende tartışma çıktığı, daha sonra silah seslerinin duyulduğu ileri sürüldü.