Yaşam
Editor
 Hüseyin Bahcivan

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından geçtiğimiz ay 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Güz dönemi final sınavının sonuçları ise 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla erişime açıldı. Adaylar AUZEF'in öğrenci giriş sistemi aracılığıyla notlarını öğrenebiliyorlar. Ancak notların gözükmesine rağmen harf notları henüz gözükmüyor. Adaylar tarafından AUZEF harf notlarının ne zaman açıklanacağı ise araştırılmaya başlandı. Adayların gündeminde CC, DC, DD geçer mi, kalır mı sorusu yer alıyor. Geçer not alamayan adaylar bütünleme sınavlarına hazırlanacaklar.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
09:44
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
09:44

AUZEF harf notlarının ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde 13 farklı sınav merkezinde güz dönemi final sınavları gerçekleştirildi. Sınava giren öğrencilere her ders için 20 çoktan seçmeli soru verildi. Öğrenciler 30 dakika içerisinde 20 çoktan seçmeli soruyu çözdü. 3 oturum halinde gerçekleştirilen AUZEF güz dönemi final sınavlarının ardından ise sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından ise AUZEF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler tarafından AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak, CC, DC, DD geçer mi, kalır mı sorularının cevapları araştırılıyor.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) sonuçları 7 Ocak 2026 Çarşamba günü erişime açıldı. Adaylar auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinde kullanıcı adı ve şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. Ayrıca sınav sonuçlarına yapılan itirazlar da 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 12.00'ye kadar aynı adres üzerinden gerçekleştirilebilecek. Farklı yollardan yapılan sınav sonuç itirazlarının ise kabul edilmeyeceği açıklandı.

AUZEF HARF NOTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF harf notlarının sınav sonuçlarına itiraz süresinin sona ermesinin ardından belli olması bekleniyor. Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte sistem otomatik olarak öğrencilerin aldıkları puanlara göre harf notlarını atayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından en geç 10 gün içerisinde harf notlarının geçerli olması bekleniyor.

CC, DC, DD GEÇER Mİ, KALIR MI?

AUZEF sınavlarında harf notuna bakılmaksınız öğrencilerin dersten geçebilmeleri için ders ortalamalarının en az 40 olması gerekiyor. Bütünleme sınavlarından bu değerin altında alan öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılıyor. CC notu yeterli olarak kabul edilirken, DC ve DD notları koşullu başarılı olarak geçer.

