Arda ve Kenan en değerli futbolcular listesinde! Piyasa değeri en yüksek futbolcular belli oldu

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), önemli bir çalışmaya imza attı. CIES, dünyada piyasa değeri en yüksek futbolcular listesini yayımladı.

Futbolseverlerin merakla beklediği listenin ilk sırasında İspanya ekibi Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal yer aldı. Yamal'ın piyasa değeri 343.1 milyon euro olarak belirlendi.

ARDA VE KENAN LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Öte yandan milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin yayımladığı listede üst sıralarda yer aldı.

Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki Arda, 130.3 milyon euro piyasa değeriyle listenin 9. sırasında kendisine yer buldu.

Juventus'ta 10 numaralı formanın sahibi 20 yaşındaki Kenan ise 121 milyon euro değeriyle 14. sırada yer aldı.

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin yayımladığı listeye göre, piyasa değeri en yüksek futbolcular listesinde ilk 10'da şu isimler yer alıyor:

1. Lamine Yamal - 343.1 milyon euro (Barcelona)

2. Erling Haaland - 255.1 milyon euro (Manchester City)

3. Kylian Mbappe - 153.1 milyon euro (Real Madrid)

4. Jude Bellingham - 153.1 milyon euro (Real Madrid)

5. Michael Olise - 136.9 milyon euro (Bayern Münih)

6. Florian Wirtz - 135.8 milyon euro (Liverpool)

7. Desire Doue - 134.6 milyon euro (PSG)

8. Joao Neves - 130.6 milyon euro (PSG)

9. Arda Güler - 130.3 milyon euro (Real Madrid)

10. Pedri - 130 milyon euro (Barcelona)